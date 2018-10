GANARON TEMPERLEY Y ARSENAL Ayer, en la continuidad de la sexta fecha del Nacional B se disputaron cuatro encuentros, entre los que se destacaron los triunfos de Temperley y Arsenal. El conjunto Gasolero venció 1-0 como local a Gimnasia de Jujuy con gol de Ramiro Costa, mientras que el elenco de Sarandí derrotó 2-0 como visitante a Chacarita con tantos de Juan Manuel García y Alejo Antilef. Además, Brown de Adrogué y Almagro igualaron 1-1, resultado que repitieron Quilmes y Gimnasia de Mendoza en el estadio Centenario. Antes, el jueves, Nueva Chicago le ganó 1-0 como local a Los Andes; mientras que el viernes, Deportivo Morón superó 1-0 a Agropecuario de Carlos Casares y Santamarina de Tandil sorprendió en Córdoba a Instituto al vencerlo 2-1. Hoy, además de Independiente Rivadavia vs Villa Dálmine, también juegan: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Atlético Rafaela (16.00) y Mitre de Santiago del Estero vs Defensores de Belgrano (17.00). En tanto, mañana juegan Sarmiento de Junín vs Platense (21.05). Queda postergado Ferro Carril Oeste vs Central Córdoba (SdE). Las principales posiciones son: 1) Nueva Chicago, 15 puntos; 2) Almagro, 13 puntos; 3) Sarmiento y Gimnasia (M), 11 puntos; 5) Mitre (SdE), 10 puntos. Desde las 17 horas, el Violeta juega como visitante frente a Independiente Rivadavia, al que nunca pudo ganarle. Fernando Alarcón regresa a la titularidad tras cumplir su sanción. Aquel 31 de agosto en el que Villa Dálmine venció 2-0 a Temperley por la segunda fecha de este campeonato ya ha quedado lejos. Por eso, el Violeta quiere retomar la senda de la victoria esta tarde en Mendoza, donde enfrentará como visitante a Independiente Rivadavia, un equipo al que nunca le pudo ganar en sus seis enfrentamientos anteriores. Será un partido correspondiente a la sexta fecha de este Nacional B, que se disputará desde las 17 horas en el estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Fabricio Llobet. Y para el conjunto de nuestra ciudad será volver a la competencia después que el pasado fin de semana debiera suspender su encuentro ante Deportivo Morón por las intensas lluvias. Así, el equipo de Felipe De la Riva arrastra un empate (frente a Mitre de Santiago del Estero) y una derrota (con Chacarita) en las dos presentaciones posteriores a los triunfos ante Instituto y Temperley de las dos primeras fechas. Para este partido, el DT uruguayo no variaría nada de lo que tenía previsto para enfrentar a Morón: dispondría los mismos 11 titulares y los mismos siete suplentes. Entonces, desde el arranque estarían: Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. Mientras que en el banco quedarán esperando su oportunidad José Castellano, Cristian González, Agustín Bellone, Renzo Spinaci, Cristian Álvarez, David Gallardo y Marcelo Estigarribia. Por su parte, Independiente Rivadavia tiene dos puntos más que Villa Dálmine, producto de sus tres victorias (Los Andes, Central Córdoba y Platense) en las primeras cinco fechas. Sin embargo, llega a este encuentro tras sufrir un duro golpe: la derrota 1-0 en el clásico frente a Gimnasia de Mendoza (fue su segunda de la temporada, dado que también había caído con Almagro). Su entrenador Gabriel Gómez dispondría hoy la siguiente formación titular: Cristian Aracena; Julián Navas, Alejandro Rébola, Sergio Rodríguez, Nicolás Dematei; Daniel Imperiale, Santiago Úbeda, Lautaro Disanto, Franco Negri; Matías Tissera y Mauricio Asenjo.

VILLA DÁLMINE REPETIRÍA LA FORMACIÓN TITULAR QUE UTILIZÓ EN LAS PRIMERAS TRES FECHAS. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 7. En 6 partidos se registraron 4 triunfos del conjunto mendocino y 2 igualdades. Villa Dálmine marcó hasta el momento un solo gol, mientras quee Independiente Rivadavia convirtió 6. EN CAMPANA. Jugaron tres veces, con un empate sin goles y dos victorias de la Lepra Mendocina. Villa Dálmine no marcó goles, mientras que el conjunto cuyano señaló 3. EN MENDOZA. Se disputaron tres partidos: dos victorias de Independiente y un empate. Villa Dálmine marcó un gol, mientras que La Lepra anotó 3. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El sábado 24 de marzo de 2018, por la 20ª fecha del Naciona B 2017/18, Villa Dálmine perdió 1-0 como local. Gol convertido por Gastón González. Arbitraje de Nazareno Arasa. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 18 de diciembre de 2016, por la 21ª fecha del Nacional B 2016/17, Independiente Rivadavia ganó 2-1 como local. Goles de Diego Cardozo y Cristian Tarragona para el equipo mendocino y de Lautaro Formica para el Violeta. GOLES DE VILLA DALMINE (1): Lautaro Formica (1). GOLES DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA (6): Diego Cardozo (2), Cristian Tarragona (1), Carlos Kletnicki -en contra- (1), Luciano Sánchez (1) y Gastón González (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE Por la 1ª fecha del Torneo de Transición 2016 del Nacional B igualaron sin goles el 31 de enero de 2016, en lo que fue el debut de Jorge Vivaldo como DT Violeta. INDEPENDIENTE RIVADAVIA (0): Maximiliano Scapparoni; Rafael Blasco, Ariel Agüero, Javier Silva, Lucas Parisi; Ignacio Irañeta (Matías García), Matías Villarreal, Leandro Aguirre; Emanuel Díaz; Cristian Gautier (Rodrigo Bruera) y Jerónimo Morales Neumman (Diego Cálgaro). DT: Pablo Quinteros. SUPLENTES: Cristian Aracena, Lucas Masoero, Mauro Cerutti y Carlos Córdoba. VILLA DALMINE (0): Carlos Kletnicki; Nicolás Álvarez, Ángel Alonso, Jorge Demaio, Lautaro Formica; Renso Pérez, Horacio Falcón, Fabrizio Palma (Hugo Brizuela), Ángel Luna; Ezequiel Cérica (Brian Visser) y Wilson Albarracín (Francisco Fydriszewski). DT: Jorge Vivaldo. SUPLENTES: Fernando Otarola, Rubén Zamponi, Federico Recalde y Jonathan Figueira. GOLES: no hubo EXPULSADO: ST 3m Emanuel Díaz (IR). ESTADIO: Bautista Gargantini. ARBITRO: Héctor Paletta. #FútbolProfesional | ¡Hoy juega Villa Dálmine! Desde las 17 horas visitamos a @CSIRoficial por la 6° Fecha del Nacional B. #TodosJuntos. #DaleViola. pic.twitter.com/kItSmAhzH9 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de octubre de 2018

Primera B Nacional:

En Mendoza, Villa Dálmine intentará volver a la senda positiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: