Chiki Martínez: "La lista de Buzzini y Giordanelli tiene varias cosas que explicar"

El candidato a presidente del Comité de la UCR por la lista Nº 10 "Radicalismo Puro", Hugo "Chiki" Martinez, explicó cómo se está desarrollando la oficialización de las listas. "Nuestra lista como corresponde tiene todos los papeles en orden por lo que no pudo recibir ningún tipo de observación y ya se encuentra oficializada para participar de las internas del 28 de octubre", explicó Hugo Martinez. "No se puede decir lo mismo de la lista Nº 15 la que impugnamos por tener varias deficiencias, como la presencia de candidatos que no son afiliados al partido, otros que no cuentan con la antigüedad necesaria para poder postularse, y también vimos irregularidades con los avales. En primer lugar, no llegan a los 200 requeridos y algunos de ellos nos generan serias dudas sobre su autenticidad". "El accionar de la Junta Electoral Partidaria también es llamativo, siempre la vimos funcionando con uno de tres miembros es decir sin quorum legal. Cuando nosotros hicimos las impugnaciones, la Junta oficializó la lista Nº 15 y después la intimó a corregir todos los errores que habíamos marcado, cuando debería haber sido al revés. Primero se corrige y después se oficializa". "Esta Junta Electoral que está controlada por la gente de Buzzini y Giodanelli es totalmente parcial y juega para ellos.". "El viernes presentamos un recurso de revisión y una apelación de las oficializaciones ante la Junta Electoral de la Provincia para que se revise todo lo que estamos señalando. Nos parece que la lista de Buzzini y Giordanelli tiene varias cosas que explicar". Por último y en referencia a las declaraciones de la Presidenta del Comité Romina Buzzini, Martines señaló: "al final nos terminó dando la razón. Dijimos que el Comité estaba cerrado y ella reconoce que ahí no atienden a nadie y que van al Bloque Cambiemos. Esto demuestra como el radicalismo perdió totalmente su identidad y está absorbido por el PRO". "Esto es lo que queremos cambiar, queremos que el radicalismo vuelva a tener un rol importante en los grandes debates de la ciudad de Campana y no que sea un rejunte de personas que por un puestito que consiguieron se callan la boca frente a los problemas de la gente".



Chiki Martínez: "La lista de Buzzini y Giordanelli tiene varias cosas que explicar"

