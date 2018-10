P U B L I C



En la última sesión del HCD se inició un proyecto de Decreto para citar al intendente de Campana para que declare sobre la obra de la Avenida Rocca. En ese sentido, nuestro bloque no firmó el decreto presentado, porque desde nuestra perspectiva es el Secretario de Obras Públicas quien tiene que venir a dar explicaciones y no el intendente, porque la discusión no se trata de una cuestión política sino de una cuestión técnica como fue la inundación sufrida por la última gran lluvia en los locales de la más famosa avenida comercial de nuestra ciudad. Más allá de nuestra diferencia, nosotros votamos a favor del tratamiento de este proyecto; dado que somos el único bloque del HCD que tiene pedidos de informes previos sobre la Licitación Pública aprobada para esa obra, y que a la fecha no han sido contestados. En esa inteligencia, en estas semanas vamos a pedir en las comisiones que se realice una sesión plenaria en el HCD con el Secretario de Obras Publicas para que cumplan con brindar toda la información que se está solicitando sobre esa obra; con la intención de agotar todos los cuestionamientos que recibimos de parte de los ciudadanos de Campana. En mi opinión, hablar de interpelación es politizar la cuestión; porque el procedimiento previsto para la interpelación es una suerte de instancia previa al juicio político; y más allá de la información que se está solicitando respecto de la obra, no existen hoy razones para hablar de juicio político del Intendente. En definitiva, si lo que motiva la citación -como se fundamentó- son las causas de la inundación de la obra, sin duda la citación es técnica; y preferiría que se cite al Secretario de Obras Publicas a contestar los informes. Ahora, si lo que motiva la citación -como no se dijo- es la prioridad de la obra de embellecimiento, frente a otras obras prioritarias como la rotonda de la casa de comidas rápidas, sin duda ahí si es importante que venga el intendente para que fundamente esa decisión política. Por lo pronto, desde nuestro espacio vamos a insistir con el pedido de información sobre la obra para poder informar con claridad a los ciudadanos de Campana toda la verdad sobre este tema, pero vamos a ser imparciales si se pretende usar políticamente este tema para dividir a la sociedad en la grieta nacional. De igual modo, el vecinalismo también esperamos por parte del Departamento Ejecutivo que evacue en forma amplia y voluntaria toda la información que se requiere sobre este tema; de lo contrario -ante la negativa por otros medios a brindar información pública a los concejales- si nos veremos obligados a acompañar cualquier citación del Departamento Ejecutivo para Que responda en última instancia frente al Presidente del HCD, muchas de las dudas que tiene nuestra población sobre dicha obra.





Opinión:

Una cuestión técnica o una cuestión política

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: