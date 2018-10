"Esperemos que este capricho no perjudique a los deportistas locales que representan a Campana en el país y en el mundo", enfatizó Cazador al respecto. Los concejales de Cambiemos cuestionaron la actitud tomada por la oposición en la última sesión ordinaria ante las becas para atletas de alto rendimiento. En conferencia de prensa, los ediles Carlos Cazador; Romina Buzzini; Miriam Cazenave; Diego Lis; y Luis Gómez, explicaron que al tratar el proyecto, la oposición pidió una modificación porque según ellos, el articulado donde se determinan las becas había sido modificado, lo que se aclaró que no era cierto. También afirmaron que seguía manteniendo el mismo articulado que estaba desde hace 20 años. Lo único que se buscaba modificar era el monto. "Esperemos que este capricho de la oposición no perjudique a los deportistas locales que representan a Campana en el país y en el mundo", enfatizó Cazador al respecto. "Como ya nos tienen acostumbrados, en plena sesión hicieron un show acudiendo a un cuarto intermedio, para ver si efectivamente el articulado había sido respetado o no. Esto deberían haberlo hecho durante los últimos 20 días entre sesiones en las comisiones para evacuar sus dudas", expuso la edil Cazenave. "A pesar que se dieron cuenta que no estaban en lo cierto y que lo que afirmaba el concejal Cazador era real, pidieron que se modifique el artículo sin ningún tipo de estudio y en una decisión de pocos segundos", agregó indignada la legisladora oficialista. Por último, los ediles de Cambiemos coincidieron en que "con estas acciones siguen demostrando que lo único que les interesa es el show mediático y perjudicar a la gestión del intendente Sebastián Abella".

Gómez, Lis, Buzzini, Cazador y Cazenave se mostraron preocupados por los deportistas locales. según los ediles se busca adecuar los montos



Cambiemos cuestionó la actitud de la oposición sobre las becas deportivas

