Amaya pidió que los concejales de la oposición dejen de querer "sabotear la gestión de Abella"

Cuestionó el pedido de interpelación al intendente y las actitudes constantes que tienen los ediles opositores. El concejal (suplente) de Cambiemos, Cristián Amaya, se cuestionó la actitud de los concejales de la oposición que pidieron interpelar al intendente Sebastián Abella por la obra de la avenida Rocca. "Cada día demuestran más que solo les interesa poner piedras en el camino del intendente, y prefieren hacer shows de los temas en lugar de discutir seriamente. Los vecinos tienen que saber que estamos ante un grupo de saboteadores que solo les interesa cuestionar y tratar de deslegitimar al intendente", resaltó Amaya. "No tiene sentido una interpelación cuando ellos ó cualquier vecino puede hablar cuando quiera con el intendente sobre este tema o cualquier otro. Pero ellos no quieren respuestas, quieren show, porque piensan que así van a sumar algún voto más", explicó el edil de Cambiemos. Asimismo, los llamó a no "sabotear el proyecto de la nueva Costanera" que está empezando a ser tratado por el HCD (en realidad ingresó una de las ordenanzas que se necesitan para avanzar con el proyecto). "Hoy el intendente junto al estado nacional y provincial están empezando a recuperar este espacio público que desde hace años está abandonado y utilizado en algunos casos a través de contratos poco transparente, como fue el otorgamiento de la arenera a la familia Cantlon, actualmente ocupada de forma ilegal y en juicio de desalojo con el AABE", resaltó Amaya.

Foto: Archivo.

