La idea en movimiento

"Muchas veces siento que estuve en el lugar y el momento indicados. Yo también lo busqué… uno se habilita. Es una mezcla de todo", dice Juan Pablo Cámara, coreógrafo campanense radicado en Berlín. Nos cuenta como se abrió paso en la profesión, y reflexiona sobre los diferentes impactos que transformaron su vida. Tal vez algo que caracteriza la historia de Juan Pablo (29) es la búsqueda personal constante. Si cada persona es un mundo, entonces no queda más que viajar. Comenzó en Buenos Aires, después de cursar un año en la carrera de cine, un proyecto que no le terminaba de cerrar. Se largó a hacer teatro, siguiendo un deseo profundo que siempre había desoído. Allí conoció a una amiga que iba a danza, donde dio con la escuela que sería su primera formación no sólo técnica si no también filosófica. Fue una experiencia con algunos profesores holandeses lo que prendió la chispa en Juan: "Quería explorar otros ámbitos artísticos, siempre tuve fascinación por conocer otros lugares. Me contaron de una escuela en Ámsterdam que daba cursos intensivos. Apliqué para la beca y me la dieron". La cabeza comenzó a abrirse como nunca, estaba fascinado. Al terminar el curso se habrían las inscripciones para el nuevo año. Decidió jugársela y alargar un tiempo más su estadía con la plata que le quedaba. Se anotó a último momento y se probó sabiendo que el cupo era limitado: sólo lograban entrar 10 personas por año. Con los días contados y a punto de volverse, le informaron que había quedado. PERSPECTIVAS "Es una escuela enfocada en coreografía. Estás todo el tiempo haciendo y creando obras. Es agotador física y psicológicamente en el buen sentido, estas siempre a prueba. Sabiendo lo difícil que es en Argentina el camino del arte, estando ahí valoré mucho. Son las mejores condiciones en las que uno podría crear", reflexiona el artista quien también aprecia su formación en nuestro país: "De Argentina estimo el crear con poco, la mayoría de las veces el artista tiene que adaptarse a lo que hay. En Buenos Aires hay mucha pasión y necesidad de hacer arte. En Europa no es que falte pasión, pero al haber mas condiciones y estabilidad el artista puede tener mas espacio para arriesgar y probar. Eso ayuda a llegar a una cierta profundidad". Volviendo a su paso por la escena de nuestro país, cuenta: "Ya en Argentina se me venían cayendo las estructuras. Tuve la suerte de dar con una escuela muy abierta, trabajé con un coreógrafo que no pensaba la danza como un cuerpo en movimiento si no como una idea en movimiento. Después en Ámsterdam terminé de abrirme. La formación allá es muy experimental, promueve que cada alumno encuentre su lenguaje preguntándose que es lo que quiere. Lo más excitante fue ir a ver las creaciones de mi escuela, cada alumno es un mundo aparte. Estas todo el tiempo en relación con el trabajo del otro, te hace repensar tu trabajo, todo el tiempo tenes perspectivas distintas. Ya en la clase éramos todos de distintos países. Era estar en contacto con algo súper ecléctico". Juan también tiene en cuenta la implicancia de las circunstancias sociales en el artista en todos sus sentidos. En un país como Argentina donde las crisis estructurales son cíclicas, es imposible escapar a la temática: "Hay una necesidad de hablar de lo que esta pasando en la sociedad, cuerpos muy latentes. El artista que de alguna manera trabaja con cómo percibe el mundo, es una consecuencia obvia". ESCUCHAR AL CUERPO El coreógrafo incita a viajar y conocer nuevos lugares: "Es algo que creo que todo el mundo debería hacer. Es muy fuerte lo que sucede a nivel persona, uno se redescubre estando inmerso en una cultura diferente" y en clave introspectiva piensa: "Muchas veces siento que estuve en el lugar y el momento indicados. Yo también lo busqué… uno se habilita. Es una mezcla de todo". Es el día de hoy que Juan se siente más argentino que nunca, un sentir fruto del viajar: "Quizá por estar en Holanda que es una cultura fría y distante. Aprendí a volar mucho la calidez y cercanía de la gente, algo muy humano y transparente que tiene el argentino de decir las cosas como son. El compromiso social, la necesidad de los cuerpos de manifestar lo que sienten, eso es algo muy argentino". Recuerda que existen becas y subsidios que, aunque difíciles de conseguir, son posibles caminos para abrirse camino: "Sentirse un poco descolocado culturalmente puede ser incomodo, pero es muy rico porque te da un entendimiento muy genuino de vos mismo y de tus raíces". Siempre en desarrollo, el artista sabe que en el futuro regresará a la Argentina en rol de formador o coreógrafo: "Todavía me cuesta encontrar el momento". Es que la agenda de Juan está abarrotada de eventos que se organizan meses antes de que pasen y que recorren diferentes partes de Europa cruzando el Atlántico y llegando hasta Canadá: "Hace poco programé una estadía de dos semanas en un pueblito de Portugal. Es en un monasterio del Siglo XV donde alojan artistas y te dan espacios para que puedas desarrollar tus ideas". Allí seguramente podrá darle forma a su próximo proyecto, donde encarará por primera vez una obra en solitario. Deconstruir, juntar y tirar de nuevo. Un patrón que parece la clave en el viaje de Juan Pablo. Puede dar miedo, pero con lo nuevo siempre somos así. Antes de finalizar la charla, el entrevistado nos dice: "Esta bueno dar el mensaje que hay que tener una visión para hacer esas cosas. Ambición, palabra que está mal vista, pero en una buena dosis es muy importante. Hay que resignificar esa palabra, escuchar al cuerpo y su necesidad".



La idea en movimiento

Por Santiago Tomás Mengual

