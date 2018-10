Jorge Bader

El planeamiento urbanístico constituye una actividad relativamente reciente en el mundo. En realidad, en Europa no adquirió un auténtico impulso hasta después de la Segunda Guerra Mundial y, más en concreto, a partir del decenio de 1960, en un contexto todavía muy cerrado que reservaba un papel crucial a las Administraciones Públicas centrales. Las herramientas de planeamiento, los instrumentos jurídicos, el ámbito de aplicación y los medios empleados no dejaron de evolucionar hasta finales del decenio de 1970, llegando a dar la impresión de que se habían universalizado las normas que comprendían la totalidad del territorio. Este pensamiento, casi absolutista, de la década del 70 se traslado a, prácticamente, todo el mundo con la creación de algunas fórmulas que pretendían con su percepción generalista resultar útiles para todas las acciones territoriales. Recordemos que en ese contexto surge en nuestra provincia hacia fines de la década del 70, el Decreto Ley del poder ejecutivo militar de ese momento, la 8912, posteriormente convalidada como la Ley de uso del suelo de la Provincia. El movimiento renovador del planeamiento urbano venía importado de Francia donde el afán regulador como estrategia de control del estado frente a los desórdenes urbanos parecía la solución mágica para la estructuración del territorio. La parte que nos perdimos es que en los países centrales donde esta teoría surgió en un contexto de renovación urbana de posguerra y con bolsones de degradación manifiestos, esa doctrina de la planificación, se reconoció como una estrategia dinámica y se interpretó rápidamente que era necesaria una lenta y gradual descentralización de los controles urbanísticos. Y tan es así esta visión dinamizadora que, en los decenios siguientes en los países europeos donde más se desarrolló la planificación urbana el pensamiento ha dado un vuelco total de las perspectivas a través de dos procesos que muchos autores consideran como "revoluciones". La primera de esas mutaciones, de carácter mundial, fue el resultado de un movimiento generalizado de desregulación. De forma general, el planea-miento y, más en particular, el urbanístico y territorial, se ha hecho mucho más flexible, aceptando cada vez más la idea de contrato social o pacto sobre el uso del suelo entre los múltiples intereses convergentes, para adecuarse mejor a la evolución económica. Este fenómeno trajo consigo una crisis general de las herramientas tradicionales. La segunda revolución fue tal como sucedió en España, la transferencia a los municipios, allí llamados ayuntamientos de las responsabilidades de regulación y control de muchos aspectos territoriales, como por ejemplo la preservación patrimonial, la custodia ambiental y la regulación de indicadores de uso del suelo según los criterios locales. Esta experiencia pude constatarla personalmente ya en el año 2001 en municipios de la provincia de Navarra con lo cual puedo ratificar estos conceptos a través de mi propia experiencia profesional. En estos más de 40 años, Europa, la cuna de este planeamiento moderno, y la madre de nuestra ley de uso del suelo ha mutado al menos dos y me atrevería a decir tres veces porque las oficinas de planificación urbanística de los ayuntamientos hoy son verdaderos centros de debate de la cuestión territorial, con más potencia operativa que las mismas administraciones centrales. Nosotros seguimos aquí prisioneros de una ley de uso del suelo, de una planificación dependiente del poder central y sin la consecuente autonomía territorial para debatir con continuidad y criterio dinamizador esta idea de contrato social urbano. Siempre se quiere frenar algún desarrollo se corre rápidamente a refugiarse en la ley de uso del suelo, que al parecer habrá de ser la única verdad posible por los siglos de los siglos. Nos esta costando entender que la planificación urbanística es un proceso dinámico y qué tal como la vida propia va cambiando y nos obliga a reinventarnos en nuestro día a día, la ciudad no es más que la expresión de esa necesaria reinvención dinámica, y resulta imprescindible fortalecer las estructuras de debate social sobre ese espacio que al final es la casa de todos. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Uso del suelo

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: