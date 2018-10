El Colegio de Arquitectos editó un libro sobre Arquitectura Religiosa Regional

El 27 de Septiembre en Sede del Colegio de Arquitectos de la Prov. de Buenos Aires - Distrito 5 sita en la ciudad de Mercedes, se presentó un gran trabajo editorial realizado por el Distrito como es el libro de Arquitectura Religiosa regional. Allí estuvieron presentes las autoridades de CAPBA5: Arq. Jorge Alberto García (Presidente), Arq. Alicia Arata (Secretario), Arq. Fernanda Iparraguirre (Tesorero), y Arq. José Serpi (Delegado al Consejo Superior). También estuvo la Coordinadora de Patrimonio, Arqta. Gabriela Arias Capozzo y el artista y arquitecto Gustavo Navone. Asistieron al evento el párroco de la Iglesia Catedral de Mercedes Federico Lagoa, el presidente del Colegio de Escribanos, Not. Mariano Castelucci y el presidente del Consejo de Ciencias Económicas, Cdor. Roberto Rosello. Hizo uso de la palabra en primera instancia el presidente de CAPBA5, Arq. Jorge García, quién señaló: "Debido a que en gestiones anteriores poco se ha trabajado en la verdadera importancia de la Dimensión Social del Patrimonio, nuestro Distrito 5, decidió generar también un aporte en este campo mediante la concientización colectiva. Propusimos entonces, y como primer abordaje y desde el Arte, que en un principio consistió en la pintura en vivo de la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes por nuestro Colega y Artista Gustavo Navone. Dada la aceptación, convocatoria e interés generada en la sociedad por esta actividad, decidimos continuar con la propuesta artística pintando todas las Iglesias de nuestro Distrito. Tomada esta decisión, comenzamos a investigar y profundizar sobre este tema, y nos encontramos con que no existía un Registro en el cual estuvieran catalogadas o relevadas las Iglesias de las Ciudades que componen nuestro Distrito 5, razón más que suficiente, para que nos replanteáramos el alcance del trabajo. Entendimos entonces que el aporte concreto que nuestro Distrito debía hacer, era no sólo dejar testimonio a través de la pintura de este Patrimonio Arquitectónico, sino también, realizar un relevamiento y registro desde el punto de vista Patrimonial de toda esta Arquitectura eclesiástica." Y continuó: "Para el abordaje de esta tarea, conscientes de la especificidad e importancia del tema, promovimos la firma de un Convenio específico con C.I.C.O.P.-Argentina, favoreciendo de este modo el intercambio y la cooperación disciplinar entre ambas instituciones. Se plantearon entonces, actividades y Modelos de Gestión estratégica y participativa, donde los diversos actores: Colegio, Técnicos, Comunidad, Estado y, mediante un vínculo dinámico y de permanente concertación, generamos e hicimos propia esta Gestión Patrimonial. De esta manera, nuestro Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, pretende presentarse como Promotor de Proyectos para la valoración del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico desde el ámbito del asesoramiento a Comunidades como a Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales. Finalmente, esta publicación pretende aportar y dejar Testimonio desde la Conjunción del Arte, el Relevamiento Arquitectónico y el Registro y Catalogación de estas Obras de Arquitectura, como así también, promover la toma de conciencia y valoración del patrimonio por parte de las comunidades, para luego poder generar así, una gestión participativa del mismo", concluyó García. El distrito 5 del Colegio de Arquitectos, abarca los partidos de: Alberti, Baradero, Bragado, Campana, Carmen de Areco, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, Escobar, General Rodríguez, Las Heras, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Pilar, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Suipacha, 25 de Mayo y Zárate. Cabe además destacar que para la elaboración de este libro se contó con la colaboración de: Arqs.: Hugo Adesso, Alicia Arata, Liliana Bassi, Miguel Brady, Estela Cacace, Liliana Citterio, Luis Faillet, Liliana Filippi, Marta García Falco, Jorge Ghezzi, Fernanda Iparraguirre, Augusto Rocca, Agustina Rodríguez Belardinelli , Nora Sanchez, Alicia Siciliani, Carlos Timpone, Prbo. Hernan Lucía, Prof. Mirta Santucci, Prbo. Federico Lagoa, Sr. Norberto Ferrari, Prbo. Luis D. Malaspina, Pbro. Isidro Marchueta, Dr. Armando Deferrari, Marcela Asprela (Comisión Nacional de Monumentos) y Pbro. Fabián Mascarell. Se contó además con la colaboración de: Arquidiócesis Mercedes-Luján, Diócesis Zárate-Campana. Diócesis Azul.

Cdor. Rosello, Pbto. Lagoa, Not. Castellucci, Arq. Arata, Arq. Serpi, Arq. García, Arq. Navone, Arq, Arias Capozzo, Arq. Langellotti.



El Colegio de Arquitectos editó un libro sobre Arquitectura Religiosa Regional

