Ocurrió en la Ruta 6. Estuvieron involucrados una Mercedes Benz Sprinter, un Volkswagen Up y un Toyota Etios. Un caballo suelto provocó un serio accidente de tránsito en la Ruta 6, a la altura del restaurant de campo Santa Susana. El hecho sucedió en la madrugada del sábado. Según trascendió, el equino –que producto de las heridas recibidas falleció- cruzó por la ruta y terminó siendo impactado por una Mercedes Benz Sprinter. Inmediatamente, dos autos que venían detrás, un Volkswagen Up y un Toyota Etios, produjeron un choque en cadena con la Mercedes, lo que hizo escalar la dimensión del accidente. Por fortuna, no se registraron heridos de gravedad, aunque todos los vehículos involucrados sufrieron daños. En el lugar trabajaron dos móviles del Comando Patrulla y personal de la Dirección de Tránsito Municipal.









#Dato un caballo suelto provocó un choque múltiple en Ruta 6, Santa Susana, tres heridos trasladados al hospital por móvil 43 de Bomberos, una Sprinter, Un VW Up! y un Toyota Etios, dos móviles de Comando Patrulla señalizaron y solicitaron la presencia de Dirección de Tránsito. pic.twitter.com/zd5hkltpv7 — (@dantrila) 6 de octubre de 2018 QUEJAS VECINALES #Dato VIDEO caballo suelto en colectora Norte (Yaquemé) y Uruguay, se tomó su tiempo para correrse y dejar pasar a los vehículos, afortunadamente circulaban despacio y no provocó accidente. @CampanaInfo1 @LADdigital @LADdigitalFM @CeMAV_Campana pic.twitter.com/NE9NVN7AoO — Daniel Trila (@dantrila) 3 de octubre de 2018

Caballo suelto provocó choque en cadena

