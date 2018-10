Pordenone - 25 de febrero de 2017

Giorgio: Cuando Cristo hacía profecías cada tanto hacía algunas excepciones. A veces Dios les da a algunos de Sus hijos un poder, o los medios necesarios para cumplir con un proyecto. El nuestro es el de seguir a Cristo, de decir la Verdad, a pesar de que seamos perseguidos y burlados, pero en el momento que Dios decidiera usarnos a nosotros como Su Espada de la Justicia nos convertiremos inclusive en instrumentos de la Justicia Divina. Esto no está ocurriendo, nosotros somos unos humildes servidores, nos endeudamos, hacemos todo lo posible, pero si Dios nos diera el poder éste sería una gran prueba y honestamente no sé si lograremos superarla. Espero que Él no nos lo de porque no estamos preparados. El poder se nos subiría a la cabeza, si el Señor llegara a decidirse y nos diera un poder económico o político os pido que me lo digáis y yo os ayudaré a hacer justicia, no a gozar de la potencia que hemos recibido. Si llegarais a recibir una donación de cincuenta mil millones de euros significaría que los tendremos que gastar por completo para atacar al anticristo, sin poder conservar nada para nosotros mismos, solo el pan para nuestros hijos y una morada en la cual poder dormir.

"... Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte" ¿Cuántos jóvenes están matando a sus padres? Por más que sea un drama la noticia es "buena" porque esta señal anuncia que Él está por regresar.

"... Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, allí donde no tendría que estar (el que lea, que entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; el que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa; 18y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa..." La abominación de la desolación allí donde no tiene que estar es la crisis de Medio Oriente, Jerusalén, la guerra que ya está en curso desde hace décadas y que desembocará en una guerra atómica. Cuando veamos que estas cosas ocurren Jesús nos invita a ser extremadamente espirituales, a renunciar a todo. En el extremismo de Su explicación Cristo dice hasta incluso que las mujeres embarazadas tendrán problemas, por lo tanto tendréis que renunciar a tener hijos. ¡Lo afirma para darnos a entender que ocurrirán cosas terribles!

"... Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás". ¡Es muy claro! Jesús se refiere a las armas atómicas, tenemos que estar preparados para la guerra nuclear! Cristo, Dios manifestado, es el único Profeta que no tiene posibilidad de error. Es decir que no tenemos que tener sueños inútiles y estúpidos: nuestro objetivo es el de decir la Verdad a las personas, el de derribar el muro del silencio, para que liberen sus almas con el conocimiento de la Verdad. ¡Luego nos tenemos que preparar para lo que tiene que ocurrir porque será inevitable! ¡Nuestros proyectos no tienen que ser improvisados, nuestros hijos tienen que crecer y estudiar pero siempre siendo conscientes de que estas cosas ocurrirán inexorablemente! Es por ello que es fundamental permanecer unidos, existir solo por nuestra Causa, por esta Obra. Nosotros tenemos que vivir al día, con nuestro trabajo y sobrevivir, hacer las compras y tener un sueldo, pero el objetivo no es el que nos ha inculcado la falsa información. ¡Nuestros hijos no tendrán nada, solo el invierno nuclear! ¡A partir del momento en el que uno es consciente de que todas estas catástrofes ocurrirán por Voluntad Superior, si creo en la presencia extraterrestre tendré que trabajar por la salvación espiritual y física, pero tenemos que merecerla! Merecernos la salvación significa además trasladarme durante diez años en bicicleta y comer de la basura, con tal de decir la Verdad, renunciar a un futuro personal, a una carrera, a proyectos de vida extraordinarios, ya que soy consciente de lo que está por ocurrir.

¡Si quiero ir al Nuevo Reino todo lo que puedo hacer hasta el fin de mis días es decir la Verdad! No hay otro camino.

