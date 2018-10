P U B L I C





Si ud o alguien cercano está pasando por algo así: por favor, busque ayuda. Si te dejas llevar por tus emociones, es importante que razones y estés consciente, antes de tomar decisiones sin retorno. "Nunca dejes que tus emociones tomen decisiones". "Las emociones son temporarias, las consecuencias no". ¡Busca ayuda! El suicidio no es una salida, tus problemas no terminarán con la muerte ¿Has pensado en tus seres queridos? Quizá no tienes idea del dolor que podrías causarles con una decisión como esa, detente por un momento y piensa en esto. ¿Sientes que ya no hay esperanza para la situación que atraviesas? ¿Quizás estés experimentando la muerte de un ser amado, una discapacidad permanente, deudas interminables, algún fracaso o una traición? Pero ante todo, quiero que sepas que no estás solo. Jesús dijo que Él estaría con nosotros cuando nos hallemos en diversas pruebas ¿Por qué no creerle? El suicidio es rendirse, es darse por vencido, es abandonar, es cobardía, para no enfrentar los problemas. Es una "falsa solución" permanente, a una situación temporaria. Si hasta ahora has puesto tu confianza en las emociones, hoy te animo a entregar tu vida y situación en las manos de tu Creador, Él no te abandonará en estos momentos de desesperación y agonía, no cometas el error de Judas. (Mateo 25:7) Sólo Dios puede cambiar tus pensamientos y darte la paz que tu alma necesita, porque para un hijo de Dios siempre hay una esperanza. Jesús nos dijo: La paz que yo doy es un regalo, que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. (Juan 14:27) Los cristianos tenemos esperanza para cualquier situación en Cristo Jesús. No te prives de una vida mejor de la mano de Jesús y la eternidad con Él, por un momento de dolor o un tiempo de desesperación. Ningún problema es tan grande como para rechazar la ayuda de Jesús y su salvación, Él quiere ayudarte a no cometer suicidio. El suicido es, para todos los efectos, un auto-asesinato. Donde no habrá tiempo ni lugar para el arrepentimiento. Además; ¿Sabías que el diablo quiere destruir tu vida? No te equivoques, el diablo es real. Él está activo y ha perfeccionado sus estrategias. Su principal misión es robar, matar y destruir tu vida. Si él puede, y tú lo dejas, él lo hará. Lo dice La Biblia; "El ladrón sólo viene para robar y matar y destruir; pero yo (Jesús) he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia" (Juan 10:10) Ven a Cristo, Él quiere ayudarte para que tengas vida, y vida en abundancia... necesitas un cambio de vida en Cristo Jesús. ¡Búscalo!, Él te está buscando a ti. No estamos diciendo que "todo será positivo" o algo así. Estamos diciendo que el camino de Dios es la mejor manera de salir adelante. ¡¡¡Compruébalo!!! ¡En Cristo hay esperanza! Lo decimos por experiencia propia. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Suicidio"

Por Luís Rodas

