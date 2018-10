Publicidad NATAL La ciudad de Natal, conocida como Ciudad del Sol, es la capital del estado de Rio Grande do Norte, en Brasil. Se encuentra a 2.500 km de Brasilia (capital del país) y 2.750km de Rio de Janeiro. Esta ciudad es reconocida por la belleza de sus playas pobladas de dunas, arenas blancas y aguas verde-azuladas, enmarca-dos por cocoteros y piletas de arrecifes de coral. El clima es tropical, con una media anual de 26°C. La Via Costeira es una avenida de 8 km de largo, que bordea el mar, sobre la cual se despliega un gran número de hoteles, restaurantes y bares. En sus inmediaciones está la playa Ponta Negra, donde pueden encontrarse infinidad de pequeños hoteles y posadas. El origen del nombre se debe a su fundación, el 25 de diciembre de 1599. Entre 1633 y 1654, fue ocupada por los holandeses, que cambiaron su nombre por Nueva Ámsterdam. En la Segunda Guerra Mundial fue usada como base aliada, para dar soporte a los ataques sobre África, desde la base aérea de Parnamirim. Esta ciudad es importante por su carácter portuario, comercial y de servicios, pero también por su calidad turística. Es la ciudad más cercana a Europa y África de Brasil, lo que facilita la afluencia de turistas de este origen. Natal es la capital espacial de Brasil, ya que cuenta con una de las primeras bases de lanzamiento de cohetes de Sudamérica, la "Barreira do Inferno". Los principales sitios para visitar en la ciudad de Natal son: Parque Turístico Dunas de Genipabú: Es un complejo de extensas dunas, playas y una laguna al norte de la ciudad de Natal. En este parque se pueden realizar excursiones en buggies, dromedarios (un tanto maltratados y flacos) y paseos en balsa en la laguna. También hay restaurantes donde probar los mejores frutos de mar de la región. Lo más llamativo de Genipabú es que las dunas son móviles, los fuertes vientos hacen que el paisaje cambie con frecuencia. Praia de Ponta Negra: Es donde se concentra la mayor parte de la actividad turística de la ciudad y la playa urbana más popular de Natal. En sus 4 km de extensión está repleta de restaurantes, edificios elegantes, hoteles y posadas de buen nivel; sumado a esto, sitios para practicar deportes acuáticos. La mejor vida nocturna de la ciudad se concentra en torno a esta playa y todo se enciende al paso del forró y de cervezas frías. Forte dos Reis Magos: Es el monumento histórico más importante de Natal. El fuerte fue construido para defender a la ciudad de los piratas, haciendo posible luego el desarrollo de la ciudad. En su interior, se encuentra un museo que expone el archivo obtenido de la conquista de la región. Está ubicado en Praia do Forte, junto a la desembocadura del Río Potengi. Morro do Careca: Es una enorme duna de arena al final de la playa de Ponta Negra. El morro está rodeado de una bonita selva y la superficie es perfecta para la práctica del sandboard y aerobunda (tirolesa). Cuidado con la seguridad durante la noche en esta zona. Parque das Dunas: Es el mayor parque de Natal. Es una gran extensión protegida en donde pueden verse interminables extensiones de dunas y vegetación natural. Se puede visitar durante el día y recorrer sus senderos que oscilan entre 2 y 4 kilómetros de longitud. Ideal para los amantes del trekking. Pirangi do Sul: Es un pequeño poblado a 12 kilómetros al sur de Ponta Negra. El agua de sus playas es transparente y allí pueden verse a simple vista cardúmenes de peces y arrecifes de coral, lo que lo hace un lugar ideal para la práctica de buceo o snorkel. También es el lugar donde crece el Cajueiro de Pirangi, el árbol frutal más grande del mundo. Hay excursiones para realizar durante el día. PIPA Pipa es ideal para combinar una gran ciudad y una playa tranquila, más rústica, pero a la vez elegante. Ubicado a 90 Km al sur de Natal, donde se llega por una ruta asfalta en su totalidad. Esta pequeña villa de pescadores, en sus comienzos fue refugio de piratas y alcanzó su fama en los 80, por sus virtudes para la práctica de surf, y posteriormente cuando fue nombrada como una de las 10 playas más hermosas de Brasil. Pipa envuelve entre sus olores, sus texturas, su mezcla de idiomas, su arte callejero y su música sonando desde todos los rincones. Su arquitectura combina techos de tejas, maderas típicas y colores cálidos. Sus calles son adoquinadas, suben y bajan y se conectan con callecitas de arena, decoradas con palmeras, cocoteros e infinidad de árboles y plantas. No es raro ver grandes iguanas posando sobre un árbol céntrico o familias de monos tití en el parque de la posada donde dormirán. Los principales sitios para visitar en Pipa son: Paseo de Caminho Pau-de-arara: Se trata de una excursión que se realiza por los distintos balnearios y que lleva todo el día. En esta se recorren las playas de Pipa, Sibaúma, Minas, Cacimbinhas, Barra do Cunhaú y Tibau do Sul. El tour es muy completo y permite realizar diferentes actividades como skibunda, paseos en barco y nadar en piscinas naturales. Dunas de Cacim-binhas: Dentro de la playa del mismo nombre, ubicada muy cerca de la Playa de Madeiro, se encuentran estas famosas dunas que son usadas para practicar sandboard, un deporte creado en Brasil que consiste en deslizarse por la arena sobre una tabla. Para practicarlo basta tener un poco de equilibrio y alquilar una de estas tablas en las tiendas del lugar. Praia dos Golfinhos: Este sitio está ubicado entra la playa céntrica y Playa do Madeiro y se destaca por sus aguas cálidas y tranquilas, que suelen ser visitadas por numerosos delfines (esto sucede a la mañana y a la tarde). Aquí se pueden avistar estos maravillosos animales en su hábitat natural alimentándose y jugando, y hasta existe la posibilidad de poder nadar a metros de ellos. La bahía se encuentra bastante cerca del centro de Pipa, pudiendo llegar a pie en 5 minutos, cuando el mar está bajo. Santuario ecológico: Se trata de un gran espacio forestal donde se pueden realizar largos recorridos a través de varios paseos en su interior, como los denominados Camino de Madeiro, el Sendero Camino do Jacu y Vereda da Moça Branca. Además en el lugar se pueden encontrar miradores y museos.



Natal & Pipa, el paraíso

Por Lic. Guillermo Ceballos

