En Mendoza, Villa Dálmine intentará volver a la senda positiva ENCUENTRO Nº 7. En 6 partidos se registraron 4 triunfos del conjunto mendocino y 2 igualdades. Villa Dálmine marcó hasta el momento un solo gol, mientras quee Independiente Rivadavia convirtió 6. EN CAMPANA. Jugaron tres veces, con un empate sin goles y dos victorias de la Lepra Mendocina. Villa Dálmine no marcó goles, mientras que el conjunto cuyano señaló 3. EN MENDOZA. Se disputaron tres partidos: dos victorias de Independiente y un empate. Villa Dálmine marcó un gol, mientras que La Lepra anotó 3. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El sábado 24 de marzo de 2018, por la 20ª fecha del Naciona B 2017/18, Villa Dálmine perdió 1-0 como local. Gol convertido por Gastón González. Arbitraje de Nazareno Arasa. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 18 de diciembre de 2016, por la 21ª fecha del Nacional B 2016/17, Independiente Rivadavia ganó 2-1 como local. Goles de Diego Cardozo y Cristian Tarragona para el equipo mendocino y de Lautaro Formica para el Violeta. GOLES DE VILLA DALMINE (1): Lautaro Formica (1). GOLES DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA (6): Diego Cardozo (2), Cristian Tarragona (1), Carlos Kletnicki -en contra- (1), Luciano Sánchez (1) y Gastón González (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE Por la 1ª fecha del Torneo de Transición 2016 del Nacional B igualaron sin goles el 31 de enero de 2016, en lo que fue el debut de Jorge Vivaldo como DT Violeta. INDEPENDIENTE RIVADAVIA (0): Maximiliano Scapparoni; Rafael Blasco, Ariel Agüero, Javier Silva, Lucas Parisi; Ignacio Irañeta (Matías García), Matías Villarreal, Leandro Aguirre; Emanuel Díaz; Cristian Gautier (Rodrigo Bruera) y Jerónimo Morales Neumman (Diego Cálgaro). DT: Pablo Quinteros. SUPLENTES: Cristian Aracena, Lucas Masoero, Mauro Cerutti y Carlos Córdoba. VILLA DALMINE (0): Carlos Kletnicki; Nicolás Álvarez, Ángel Alonso, Jorge Demaio, Lautaro Formica; Renso Pérez, Horacio Falcón, Fabrizio Palma (Hugo Brizuela), Ángel Luna; Ezequiel Cérica (Brian Visser) y Wilson Albarracín (Francisco Fydriszewski). DT: Jorge Vivaldo. SUPLENTES: Fernando Otarola, Rubén Zamponi, Federico Recalde y Jonathan Figueira. GOLES: no hubo EXPULSADO: ST 3m Emanuel Díaz (IR). ESTADIO: Bautista Gargantini. ARBITRO: Héctor Paletta.



El Historial:

Villa Dálmine Vs. Independiente Rivadavía

Por Gustavo Belsué

