El invicto Atlético Las Campanas, líder en Primera División, enfrentará en su cancha a El Junior e intentará extender su ventaja sobre La Josefa, que quedará libre. Aunque todavía quedan pendiente dos encuentros de la primera rueda (Atlético Las Praderas vs Deportivo San Felipe y Lechuga FC vs Juventud Unida), hoy se pondrá en marcha la segunda vuelta del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol. En esta jornada, el líder de Primera División, Atlético Las Campanas (30 puntos), enfrentará en su cancha a El Junior, mientras que su escolta La Josefa (27) quedará libre. En tanto, Defensores de La Esperanza (23) se medirá con Juventud Unida (8); Mega Juniors (23) jugará contra Deportivo San Felipe (14); Real San Jacinto (22) enfrentará a Leones Azules (10); y Atlético Las Praderas (17) ante Lechuga FC (9). Por su parte, Otamendi FC (13) sumará los puntos en todas las categorías por sanción al club Desamparados FC (4). LA PROGRAMACIÓN -Defensores de La Esperanza vs Juventud Unida. En cancha de Lechuga jugarán: Cuarta División a las 9.00; Tercera División a las 10.15; y Primera División a las 11.30. -Lechuga FC vs Atlético Las Praderas. En cancha de Lechuga jugarán: Cuarta División a las 13.30; Tercera División a las 14.45; y Primera División a las 16.00. -Real San Jacinto vs Leones Azules. En cancha de Las Campanas jugarán: Cuarta División a las 9.00; Tercera División a las 10.15; y Primera División a las 11.30. -Atlético Las Campanas vs El Junior. En cancha de Las Campanas jugarán: Cuarta División a las 13.00; Tercera División a las 14.45; y Primera División a las 16.00. -Deportivo San Felipe vs Mega Juniors. En cancha de Otamendi jugarán: Cuarta División a las 11.00; Tercera División a las 12.30; y Primera División a las 13.40.

ATLETICO LAS CAMPANAS ESTA INVICTO Y ES EL LIDER DEL TORNEO DE PRIMERA.



Liga Campanense:

Hoy comienza la segunda rueda del Torneo Oficial

