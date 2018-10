En la Zona A, San Felipe y San Luis comparten el liderazgo, mientras que en la Zona B manda Lechuga, pero los primeros cuatro están apretados en cinco puntos de diferencia. El Torneo "Brisa Tabera" que organiza la Liga de Veteranos de Campana sigue avanzando y hoy disputará la primera de sus últimas cuatro fechas, después que el pasado domingo, a pesar de las intensas lluvias del sábado, logró jugarse la 22ª jornada. Los resultados que dejo dicha fecha ratificaron a Deportivo San Felipe y San Luis como líderes de la Zona A, ambos con 46 unidades, aunque San Felipe todavía no quedó libre.´ En tanto, en la Zona B, perdió el líder Lechuga FC ante El Defe, una situación aprovechada por sus perseguidores El Pino, La Josefa y Kilmes, para recortar diferencias, quedando todos apretados en cinco puntos de diferencia. Los resultados, goleadores y posiciones de la 22ª fecha son: ZONA A -Campana FC 2 – El70 0. Goles: Juan Beber y Carlos Ocampo (CAM). -Deportivo San Felipe 2 – Meta Guacha 0. -San Luis 2 – Los Pumas 1. Goles: Javier López y Martín Monteagudo (SL); Diego Molina (LP). -La Esperanza 2 – Naranja 2. Goles: Omar Díaz y Javier Benítez (LE); Carlos González y Guillermo Keidel (NAR). -9 de Julio 2 – Las Praderas 0. Goles: Juan Ibáñez y Ariel Medina (9dJ). -Atlético Las Campanas 6 – Sol de América 1. Goles: Darío Bernal (3), Juan Cejas (2), Paulino Miño y Miguel Vallejos (ALC). Libre: Juventud Unida. POSICIONES: 1) San Luis y San Felipe, 46 puntos; 3) Atlético Las Campanas 38 puntos; 4) Juventud Unida, 37 puntos; 5) Campana FC, 36 puntos; 6) Naranja, 36 puntos; 7) Atlético Las Praderas, 25 puntos; 8) 9 de Julio y El 70, 24 puntos; 10) La Esperanza, 19 puntos; 11) Los Pumas, 18 puntos; 12) Meta Guacha, 17 puntos; 13) Sol de América, 4 puntos. FECHA 23. Se jugará hoy y tendrá los siguientes partidos: Deportivo San Felipe vs Sol de América; 9 de Julio vs Atlético Las Campanas; Naranja vs Las Praderas; San Luis vs La Esperanza; Juventud Unida vs Los Pumas; y Mega Guacha vs El 70. Queda libre: Campana FC. ZONA B -Amigos de Raúl 2 – Tavella 1. Goles: Cristian Denis -2- (AdR); Ramón Vela (TAV). -Kilmes FC 4 – Las Palmas 0. Goles: Carlos Herrera (2), Rolando Céspedes y Sergio Rodríguez. -San Cayetano 3 – Norte 0. Alfredo Pereyra (2) y Bertolo Brum (SC). -El Pino 3 – CASLA 2. Goles: Fernando Pisurnia (2) y Rubén Ponce (EP); Oscar Gauta (2) (CASLA). -El Regreso 1 – Mega Juniors 0. Gol: Martín Vega (ER). -El Defe 2 - Lechuga 1. Goles: Lisandro Cardozo -2- (DEFE); Marcelo Benítez (LEC). -Los Leones 1 – La Josefa 1. Goles: Daniel Mendoza (LEO); Darìo Possetto (LJ). POSICIONES: 1) Lechuga, 47 puntos; 2) El Pino, 46 puntos; 3) Kilmes FC y La Josefa, 42 puntos; 5) El Defe, 38 puntos; 6) Los Leones, 32 puntos; 7) Amigos de Raúl, 21 puntos; 8) San Cayetano, 29 puntos; 9) Tavella, 28 puntos; 10) El Regreso, 27 puntos; 11) CASLA, 22 puntos; 12) Mega Juniors, 18 puntos; 13) Las Palmas, 13 puntos; 14) Norte, 7 puntos. FECHA 23. Se jugará hoy y tendrá los siguientes partidos: Tavella vs La Josefa; El Defe vs Los Leones; El Regreso vs Lechuga; El Pino vs Mega Juniors; San Cayetano vs CASLA; Las Palmas vs Norte; y Amigos de Raúl vs Kilmes.

EL EQUIPO DE CASLA COMPITE EN LA ZONA B. EN LA FECHA 22 PERDIERON 3-2 CON EL PINO. Y POR LA 23 ENFRENTAN HOY A SAN CAYETANO.



Veteranos:

El Torneo "Brisa Tabera" disputa hoy la primera de sus últimas cuatro fechas

