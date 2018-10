De visitante y frente al puntero del campeonato, cayeron 14-4. Recién volverán a jugar el domingo 21, por la última fecha del Reubicación "B". La Primera Caballeros de hockey sobre césped del Campana Boat Club volvió a caer: fue 14-4 ante Santa Bárbara "B", líder de la Zona 2 del Torneo de Reubicación "B"’ de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires, en el marco de la octava y anteúltima fecha de esta segunda fase de la temporada. Para el líder del campeonato marcaron: Nicolás Cereceda (2), José María Hernaiz (2), Luca Illiano (2), Lucas Palavecino (2), Facundo Vargas (2), Matías Vargas (2), Gonzalo Hernaiz y Fabricio Tierno; mientras que para los dirigidos por Adrián Zottola lo hicieron Alberto Aragón (2), Daniel Contreras y Mariano Mercuri. El plantel campanense estuvo integrado por Luciano Baratta, Guillermo Bustos, Daniel Contreras, Martín Eckstein, Diego Errecalde, Raúl Luis, Antonio Marques Sanches, Mauro Martínez, Mariano Mercuri, Elías Montero Pineda, Diego Monti, Milton Orellana, Omar Rodríguez, David Sabalza, Matías Slegt, Vicente Stark, Sergio Tereszuzck y Matías Ynsaurralde. Los resultados que completaron la octava fecha de esta Zona 2 del Reubicación "B" fueron: San Fernando ´´B´´ 3-3 Sociedad Italiana de Tiro al Blanco, Racing Club 1-3 Ducilo "B"; Buenos Aires Christian School 4-7 Ferro Carril Oeste; y Quilmes High School 3-0 Berazategui Esta fue la undécima derrota al hilo del CBC y la octava en ocho fechas en lo que va de la segunda fase. Hasta el momento, los celestes no sumaron puntos, marcaron 9 veces (1,125 por juego) y les anotaron 75 (9,37). La próxima fecha se jugará recién el día domingo 21 de octubre, dado que no habrá actividad por los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018". El CBC enfrentará entonces de local a Buenos Aires Christian School, equipo que junto a Racing ocupan el anteúltimo lugar de la tabla con tres unidades. Los restantes partidos serán: SITAS vs. Quilmes High School, Berazategui vs. Santa Bárbara ´´B´´, Ferrocarril Oeste vs. Racing Club, Ducilo ´´B´´ vs. Club San Fernando ´´B´´. Este torneo de Reubicación no pone en juego ascensos ni en riesgo descensos. El final de la fase regular mostró a un CBC en progreso, levantando el nivel, e incluso consiguiendo una victoria ante Racing. Se esperaba un poco más para la segunda parte del año, pero es importante destacar que los campanenses están en pleno proceso de adaptación al hockey federado de la AHBA y que, en este estadío, les es prioritario ganar fogueo y experiencia por sobre lo estrictamente resultadista.

Los Varones del Boat Club perdieron ante Santa Bárbara "B"

