Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando durante este fin de semana el Gran Premio de Japón. Televisa Fox Sport. COMODO: Aunque siempre fue piloto de la categoría Pako el zarateño Gabriel De Lucca está corriendo en Rotax Bs As. y allí estará hasta fin del presente calendario donde aseguró sentirse muy cómodo con todo su equipo. PRESENCIA: Parece que la posibilidad de que las cupecitas del TC del ayer estén en actividad provocó que Osvaldo Galo retome su presencia con los dirigentes del Club del Primer Auto Argentino donde el colorado va a todos los encuentros que dicha institución desarrolla. RECORRER: Ellos son parte de un grupo de motoqueros que suelen recorrer el país tanto Modarelli, Escudero, Zarantonello, entre otros ya tienen pensado en los próximos días desarrollar un viaje hasta la provincia de San Juan para despuntar el vicio donde esperan contar también con la presencia de Ceña en este nuevo emprendimiento por el oste de nuestras tierras. PROCAR: La categoría con sus dos clases está visitando el autódromo platense en este fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. LLEGAR: La categoría Alma viene de correr en el autódromo capitalino donde en la Clase Promocional el piloto local Juan Carlos Muñoz llegó en el puesto décimo octavo en la final con la preparación de Diego Fangio. EXITO: A propósito de Muñoz el piloto en cuestión tiene la sana intención de realizar otra cena dado el éxito que tuvo la anterior donde concurrieron amigos, seguidores y sponsors lo que además desde lo económico resultó positiva. EXPLICAR: En reciente nota televisiva Fernando Moreno explicaba con lujo de detalle las bondades que presentan su trabajo a la hora de dejar un auto en condiciones muy bien lustrada su pintura y super protegida con un trabajo garantizado para sus clientes en la calle Larrabure en nuestra ciudad. El acompañante de Alma y piloto vinculado a las picadas se ganó un mercado en toda la zona norte. ASM: Llegan al autódromo porteño este fin de semana con su habitual parque de autos para desarrollar otra fecha del campeonato. Desde las 9 hs comienzan con su espectáculo. INTENCION: La intención de Juan Pablo Galliano es estar participando en lo que resta del campeonato en la Clase A del TC Bonaerense con la Cupecita que arman los hermanos Sicias en la ciudad de Merlo con el asesoramiento de "Chicho" Bianchi en el chasis y la experiencia de papá Marcelo. TERCERO: Ese fue el puesto obtenido por Pablo Savastano en la Clase Tres de Ama en el autódromo capitalino que le permite seguir pelando el campeonato cuando aún restan tres carreras. PREOCUPACION: Continuando con Savastano la mayor preocupación se subsita en no tener el mejor presupuesto cuando se llega a una instancia de estas características donde el propio Pablo tiene el armado total del auto en su taller con sus amigos y la atención y armado del motor. SUPER TC 2000: La categoría está inaugurando este fin de semana el autódromo de San Nicolás por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". DESEAN: La llegada de este autódromo al mercado automovilístico sus propietarios desean convertirlo en el mas importante de la provincia de Buenos Aires y competir con los importantes de nuestro país con una infraestructura interesante. Bienvenido! KART PLUS: Esta especialidad del karting vuelve a la actividad durante este fin de semana en el kartódromo de Zárate donde con todas sus clases desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CENA: Organizado por Carlos Del ponte y Luis Altuna se viene una cena lleno de recuerdos y anécdotas para quienes trabajaron en la categoría Alma para preparadores, pilotos, motoristas, chasistas y allegados que disfrutaron de esta posibilidad muchos años atrás y ahora en la sede de la categoría se llevará adelante esta comida. Ya están a la venta las tarjetas para esta propuesta con tantas historias para los protagonistas. FORMULA RENAULT: La categoría Escuela del automovilismo argentino llega hasta el autódromo de San Nicolás para concretar otra fecha de su presente calendario. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". SUPERAR: La repercusión que provocó la llegada de esta nueva categoría TC Pick Up al autódromo de La Plata superó las expectativas de todos y fue muy grande la difusión recibida que ahora se piensa en hacer cinco carreras antes de fin de año haciendo dos carreras por fin de semana cuando se presentan con el TC Mouras. VARIOS: Ya son varios los pilotos que estarían dispuestos a sumarse a los Pick-Up y entre ellos está Marcos Di Palma y Norberto Fontana para la próxima temporada entre otros que están evaluando los presupuestos. PELEANDO: Va llegando la etapa final del campeonato del Enduro y German Henze que viene peleando el campeonato está trabajando con todo su equipo en la moto de cara a esta posibilidad junto a su hermano y a Moyano en la logística. SITUACION: La actual situación económica ya provoca que varios pilotos de nuestra ciudad decidieran lamentablemente se bajen de la alta competencia en el cierre de los diferentes calendarios de las distintas categorías. Ya no le cierran los números nadie. REUNIRSE: Este tema tiene preocupados a los dirigentes de diferentes categorías zonales y nacionales de cara al futuro a tal punto que se están evaluando reunirse con quienes tienen a cargo los diferentes autódromos y kartódromos para juntos buscar una propuesta acorde para este momento. DESAFIO ABARTH: La monomarca se presenta este fin de semana en el autódromo de San Nicolás para llevar adelante otra fecha del calendario. Televisa Canal 13 a través del programa Carburando desde las 10.30 hs. GANADORES: La categoría Alma viene de correr en el autódromo capitalino donde los ganadores fueron en el TC 1100: Gastón Dángelo, Promocional:; Cristian Farias, Clase Dos: Ezequiel Luongo, TC 1600: Nicolas Richard. IDEA: La idea de German Pietranera actual lider del campeonato del Turismo 4000 Argentino de lograr el título ya están evaluando con su equipo para sumarse al TC Mouras aunque su chasista le apunta al TC Pista para la próxima temporada. SABIAS?: Que los primos Clerici fueron campeones en la Categoría Alma en su momento donde Guillermo lo obtuvo en la Clase Dos en el año 1994 mientras que Jorge ganó su campeonato en la Clase Tres en el año 1991? NOVEDADES: Acaban de ingresar las últimas novedades en materia de motos eléctricas al mercado local donde en la boutique de las motos en la esquina de Rawson y Alberdi se las ve en exposición con grandes posibilidades de adquirir alguna con buena financiación. ESPECIAL: Cumpliendo sus primeros 45 años el TC Bonaerense el próximo fin de semana se presenta en el autódromo de Baradero para festejarlo con otra carrera del campeonato en esta competencia especial parta la categoría mencionada. TC MOURAS: La categoría visita este fin de semana el autódromo de Neuquén por otra carrera del campeonato donde desde las 11 hs televisa a través del programa "Pistas Argentinas" la TV Pública. ESTAR: Ante la difícil situación el zarateño Maximiliano Civitarese que viene corriendo con el Fiat Uno en la Clase Dos de Alma no puede confirmar si de las tres carreras que restan del presente campeonato estará en algunas de ellas. TRABAJOS: Avanzas los trabajos en la camioneta de Juan Santillán para lograr correr con ella antes de fin de año en la categoría 4x4 para la cual se armó donde el zarateño piensa correr y competir próximamente. FORMULA METROPOLITANA: La categoría visita el autódromo de Neuquén durante este fin de semana en la búsqueda de concretar otra fecha del campeonato con dos finales con un parque limitado de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". CONFIRMAR: La categoría Pako confirmó para el próximo fin de semana en el kartódromo de Zárate se desarrollará el Gran Premio con pilotos invitados en honor en esta oportunidad a Mauro Gialombardo. ENOJADO: El piloto se mostró enojado luego de la carrera con parte de su equipo y culpó a parte de su equipo por no obtener un resultado lógico a su entender. Ahora se espera la carrera del próximo domingo para saber en que condiciones llegan con su gente al evento. Que no cunda el pánico!" VINCULADO: El ex piloto de Alma Daniel Arona sigue vinculado al automovilismo pero desde otro lugar siguiendo muy de cerca el TC Pista donde el hombre disputa el vicio y su amor por los fierros. Mirá vos! DESAFIO: El desafío de Canapino y Rossi en el autódromo de La Pedroza el pasado sábado por la noche y más allá del duelo Chevrolet y Ford el hecho de llevarlo adelante tuvo un condimento y un plus importante con el respaldo del público que se quedó hasta la noche. ILUMINADO: Pero la realidad que este acontecimiento desarrollado por los dirigentes de la categoría en horario nocturno fue un simulacro de cara al año próximo donde ya se piensa en la primera carrera de la categoría en plena noche con el autódromo iluminado donde se aprobó con creces. REPRESENTANTE: El próximo 20 de octubre y hasta el 25 se estará desarrollando el Gran Premio histórico con 110 inscriptos para esta nueva propuesta donde el representante de Campana estará participando donde Diego Andreini a bordo de su Torino será parte con su navegante oriundo de Arrecifes. Dicen que el Doctor se tiene mucha fe. SERA CIERTO? Que el ex piloto de la categoría Alma retorna a la actividad en la alta competencia pero ahora desde arriba de un karting que le ofrecieron la semana anterior..?

