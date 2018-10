GRITÓ NAZARENO: el delantero campanense Nazareno Solís marcó ayer el primer gol de su carrera en Primera División.- GANÓ INDEPENDIENTE: venció 2-1 como visitante a Patronato de Paraná.- RACING VS BOCA: juegan desde las 19 horas en Avellaneda.- RIVER POR COPA ARGENTINA: enfrentará esta tarde a Sarmiento de Resistencia desde las 15.30 horas.- PRIMERA B METRO: Almirante Brown venció 2-0 como visitante a Colegiales.- PRIMERA C: Deportivo Armenio venció 1-0 como visitante a Dock Sud.- GRITÓ NAZARENO El delantero campanense Nazareno Solís marcó ayer el primer gol de su carrera en Primera División en la victoria 3-1 como local de su equipo, San Martín de San Juan, sobre Vélez Sarsfield. El jugador surgido de las divisiones juveniles de Villa Dálmine no había podido convertir ni en Boca Juniors (club dueño de su pase) ni en Huracán y ayer finalmente lo consiguió al empujar al fondo de la red un pase de Pablo Magnin (de gran acción individual) para establecer el 3-1 final. GANÓ INDEPENDIENTE Por la octava fecha de la Superliga, que comenzó ayer, Independiente de Avellaneda venció 2-1 como visitante a Patronato de Paraná con goles de Martín Benítez y Emmanuel Gigliotti. Además, también en sábado, Aldosivi le ganó 2-0 en Mar del Plata a San Martín de Tucumán, llegó a los 15 puntos y quedó como único escolta de Racing (19). En tanto, Gimnasia superó en La Plata 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza; y San Martín (SJ) derrotó 3-1 como local a Vélez Sarsfield. RACING VS BOCA Para hoy domingo están programados cinco encuentros de la octava fecha de la Superliga, entre los que se destaca el que jugarán Racing Club (líder con 19 puntos) y Boca Juniors (5º con 13) desde las 19 horas en Avellaneda. Antes, la jornada tendrá: Banfield vs San Lorenzo (11.00), Atlético Tucumán vs Lanús (13.15), Rosario Central vs Unión (15.00) y el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano (17.00). Mañana lunes se medirán: Tigre vs Estudiantes de La Plata (19.00) y Colón de Santa Fe vs Newells (21.00).Los dos encuentros que debían disputarse en el ámbito de la Capital Federal (River Plate vs Defensa y Justicia y Huracán vs Argentinos Juniors) fueron postergados dado que los operativos policiales están afectados a los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018". RIVER POR COPA ARGENTINA Por los Cuartos de Final de la Copa Argentina, River Plate enfrentará esta tarde a Sarmiento de Resistencia en un partido que comenzará a las 15.30 horas y que se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador de este duelo enfrentará en semifinales al vencedor de Gimnasia (LP) y Central Córdoba (SdE). PRIMERA B METRO En el inicio de la 10ª fecha, Almirante Brown venció 2-0 como visitante a Colegiales y trepó hasta la quinta posición con 16 puntos (el líder es Deportivo Riestra con 23). Esta jornada de la Primera B Metro recién continuará a partir de mañana lunes, cuando se enfrenten: Flandria vs San Miguel, Tristán Suárez vs All Boys y Talleres (RE) vs Fénix. PRIMERA C Por la 9ª fecha, Deportivo Armenio venció 1-0 como visitante a Dock Sud y se consolidó en lo más alto de la tabla de posiciones con 21 puntos, seis más que sus escoltas Leandro N. Alem y Sportivo Italiano (15). Ayer, además, Central Córdoba de Rosario derrotó 2-0 como local a Excursionistas. Hoy jugarán: Sportivo Barracas vs Midland y Berazategui vs Victoriano Arenas. Y mañana lo harán: Villa San Carlos vs Argentino de Quilmes e Ituzaingó vs Alem.



Breves: Fútbol

