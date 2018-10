HPV… el enemigo silencioso

¿Qué es? HPV es la sigla del virus de papiloma humano, un virus del cual se conocen más de 150 especies de las cuáles 40 afectan al ser humano y 15 de ellas pueden causar distintos tipos de cánceres. Hoy día se la considera la infección de transmisión sexual más frecuente, pero en la mayoría de los casos no causa síntomas. ¿Cómo se contagia? La vía de contagio es fundamentalmente sexual y afecta piel y mucosas de la región ano-genital (vulva, vagina, cuello uterino y ano) y oral, pudiendo ocasionar distintas patologías a esos niveles. ¿Qué enfermedades causa? Esta infección puede ocasionar las denominadas verrugas a nivel genital y oral, denominadas condilomas (papilomas) acuminados, de distintos tamaños y en distinta cantidad. Ésta patología es benigna desde el punto de vista oncológico y no está demostrado que predisponga al cáncer Por otro lado existe evidencia suficiente para considerar al HPV como el agente causal del cáncer de cuello uterino, y ser factor predisponerte para el cáncer de vulva, vagina y ano en distintas situaciones, además hoy día se lo considera factor predisponente para el cáncer nasofaríngeo. La pregunta es: ¿cómo puede ser que por un extremo cause verrugas y en el otro cáncer? En respuesta a esa pregunta los estudios determinaron que los tipos virales que causan las verrugas son distintos de los que causan y/o predisponen al cáncer en las localizaciones mencionadas, es decir existen virus "buenos" y "malos". El inicio de relaciones sexuales en Argentina es alrededor de los 15 años, por lo tanto la estrategia de prevenir la infección mediante la vacuna contra el hpv incorporada al Calendario Nacional de Vacunación para niños y niñas de 11 años, intenta evitar el contagio de los sub tipos virales "malos" al momento de inicio de la actividad sexual y así evitar el desarrollo del cáncer en última instancia. Ésta medida de ninguna manera reemplaza el uso de medidas profilácticas necesarias como el uso de preservativo en las relaciones sexuales. En conclusión, al cáncer de cérvix hoy día se lo considera una enfermedad de transmisión sexual, causada por el HPV, un virus que no hace ruido, q no llama la atención, en definitiva silencioso, por lo que ejercer una sexualidad responsable el la principal forma de prevenirlo. Dr. Flavio Ronzani, Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia NOTISerenare Güemes 705/ Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

HPV… el enemigo silencioso

Por Dr. Flavio Ronzani

