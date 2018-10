La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/oct/2018 HCD: se presentó una ampliación del Presupuesto Municipal







Es por un total de $309.946.970. Los nuevos recursos provienen, entre otros ingresos, de la coparticipación provincial, la Tasa de Seguridad e Higiene y por la Tasa Vial, dado el aumento de los combustibles. El Gobierno municipal presentó este jueves en el Honorable Concejo Deliberante una ampliación del Presupuesto de gastos de más de 300 millones de pesos. El nuevo cálculo llega en un contexto de altísima inflación y tras la fuerte disparada del dólar. El mismo proyecto hace alusión a la disparada en los precios, al recordar en sus considerandos el "incremento en el precio de combustible y los servicios básicos que fue mayor que lo presupuestado", como también las subas en el precio de "insumos de obras varias". Además, señala como erogaciones no contempladas en el presupuesto original "las paritarias con el Sindicato de Trabajadores Municipales" y los "inconvenientes" debido a la clausura del predio de Cóncaro y la firma de un nuevo convenio con el CEAMSE para la disposición de los residuos urbanos. Los nuevos recursos que afrontarán estas erogaciones son todos de libre disponibilidad y provienen fundamentalmente de la Coparticipación Provincial ($68 millones), Coparticipación EDEN ($59 millones), de la Tasa de Seguridad e Higiene ($55 millones) y del cobro por Derecho a la Construcción ($44 millones). Los $309.946.970 millones que se suman al presupuesto 2018 irán a parar a casi todas las áreas municipales, entre las que se destacan Salud, Obras Públicas, Descentralización, Prevención Ciudadana y Desarrollo Social. El Concejo Deliberante deberá revalidar este nuevo cálculo. Por ahora, la oposición no se ha expresado públicamente al respecto.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Cazador, expresó que el proyecto debería votarse en la próxima sesión.

