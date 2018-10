Ocurrió en la noche del domingo, en la zona de San Juan y De Paoli. Dos hombres presentaban lesiones por disparos de escopeta. Un enfrentamiento entre vecinos ocurrido en la noche del domingo en el barrio Lubo demandó la intervención de efectivos de la Policía Bonaerense y también de un móvil del SAME para trasladar a dos heridos de arma de fuego. Según trascendió, la confrontación sucedió en la zona de San Juan y Ruth De Paoli, desde donde se efectuaron diferentes denuncias, tanto por enfrentamientos a piedrazos como por detonaciones de armas de fuego, lo que derivó en lesiones de consideración en dos individuos. Al llegar hasta el lugar (donde muchas veces son repelidos a piedrazos), los efectivos de la Policía lograron identificar a un joven de 22 años y a otro de 23, ambos vecinos de la zona, quienes presentaban lesiones en las piernas y el torax por efectos de perdigones disparados por una escopeta. El primero de ellos fue trasladado al Hospital San José por un patrullero, mientras que el segundo recibió asistencia y fue derivado por un móvil del SAME. Según la denuncia, quien habría realizados los disparos sería un menor de edad (de 17 años) domiciliado también en la zona.

#Adelanto [hilo] Confrontación vecinal con piedras y armas de fuego detrás de barrio Lubo deja como saldo dos heridos de escopeta, el primero con perdigones en las piernas trasladado al hospital por móvil 3 de Comando, el segundo con perdigones en el tórax trasladado por el SAME pic.twitter.com/LDUz82Wgo3 — (@dantrila) 8 de octubre de 2018

Enfrentamiento vecinal en barrio Lubo; dos heridos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: