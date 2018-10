La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/oct/2018 Se cumple el segundo día de paro docente







Es en reclamo de paritarias libres e inversiones en infraestructura. Ayer, en el inicio de esta medida de fuerza, hubo una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal con participación de maestros de nuestra ciudad. El Frente de Unidad Docente Bonaerense comenzó este lunes con el paro de 48 horas en rechazo al aumento por decreto otorgado por la gobernadora María Eugenia Vidal, la falta de un plan de inversión en infraestructura escolar y los cambios en la obra social IOMA, entre otros reclamos. La huelga de dos días marcará un récord de 24 jornadas perdidas de clase en lo que va del año. La primera jornada del paro docente en la Provincia reveló una disparidad en las estadísticas respecto a adhesión a la medida de fuerza. Mientras que para el Gobierno hubo un acatamiento del 43%, los gremios precisaron un 90%. "Luego de relevar 9.838 escuelas a través de 135 inspectores distritales, 1.770 inspectores de áreas y más de 9 mil directores de escuelas, registramos un acatamiento al paro del 43% y 86 servicios educativos cerrados", aseguraron fuentes oficiales. Gabriel Sánchez Zinny, el director General de Cultura y Educación bonaerense, afirmó que el nivel de adhesión en el territorio bonaerense en el turno mañana, fue del 43% y cuestionó a los sindicatos. "Nosotros queremos ponernos de acuerdo y cerrar la paritaria. Lo que no nos parece razonable es que en el camino de negociar se queden los chicos tantos días sin clases. Las medidas de fuerza de los gremios han hecho perder casi un mes de clase a los chicos y eso es lo que no tiene sentido", aseguró. En contrapartida, los gremios precisaron que, aproximadamente, el 90% de los docentes no fueron a trabajar a las escuelas bonaerense. "La primera jornada del paro registra una adhesión promedio del 90% en los establecimientos educativos", indicó la FEB sobre un relevamiento desarrollado por los delegados en más de 130 distritos. Movilización y presencia local Por la mañana, docentes de todo el territorio bonaerense se movilizaron hacia la Casa de la Provincia en Capital Federal. Sindicatos locales estuvieron acompañando la protesta, entre ellos Suteba Campana. "Campana estuvo presente como siempre para sumarse a la muestra contundente de rechazo al cierre de paritaria por decreto. La convocatoria del jueves responde a dos razones: la firmeza del colectivo docente de no negociar salarios a la baja y al acompañamiento q va teniendo el FUDB para reclamarle a la gobernadora que cumpla con su mandato", expresó Lía Fernández, secretaria general de Suteba Campana, e contacto con este medio. La gremialista subrayó dos exigencias principales: "salario digno" y "escuelas seguras". Y recordó que "es la primera vez desde el retorno de la democracia que el tema salarial aun no está cerrado. "La gobernadora que siempre dice que apela al diálogo. Cosa que ella no aplica, solo enuncia", cuestionó.

