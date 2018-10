Ocurrió el domingo por la noche en el barrio Villanueva. La joven sufrió heridas en una pierna. Una joven fue atropellada y abandonada herida este domingo por la noche en el barrio Villanueva. El accidente se registró en la intersección de las calles Chacabuco y Rawson, cuando un vehículo que no pudo ser identificado embistió a una joven mujer y, lejos de detener su marcha, escapó del lugar. La vecina sufrió serias heridas en una pierna y debió ser asistida por personal médico del SAME, que la derivó al Hospital Municipal San José. En el lugar, también trabajaron efectivos del Comando Patrulla a cargo del móvil de zona 7.

El accidente fue en la intersección de las calles Chacabuco y Rawson

#Alerta choque y fuga en Chacabuco y Rawson, una jovencita fue atropellada por un vehículo que se dió a la fuga, aparentemente presentaba fractura en una pierna, fue asistida y trasladada al hospital por la ambulancia del SAME, Comando Patrulla zona 7 pic.twitter.com/VghEY7hBoO — (@dantrila) 7 de octubre de 2018

Fue atropellada por un auto que escapó

