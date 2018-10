La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/oct/2018 Remo:

Felipe Modarelli va hoy por una medalla olímpica







El dos sin timonel del campanense consiguió un segundo puesto en el time trial inicial y luego dos victorias al hilo en las series de heats. Hoy correrá las semifinales y si termina entre los dos mejores, será parte de la final olímpica en la que tres botes sobre cuatro recibirán medallas. Felipe Modarelli no sólo mantiene intacto el sueño de la final olímpica, sino que a fuerza de resultados sacó chapa de gran candidato. El domingo, en aguas de Puerto Madero, y el marco de su ansiado debut olímpico, el remero del Campana Boat Club junto a Tomás Herrera del Club Mendoza de Regatas finalizaron segundos sobre 12 embarcaciones en la instancia de Time Trial, que servía para distribuir los andariveles de las dos series de heats que se corrieron ayer. Registraron un tiempo final de 3 minutos, 20 segundos 37 centésimas, a menos de un segundo y medio del bote británico tripulado por Michael Dalton y Theo Darlow. Ya el lunes, a las 14:12, debieron enfrentar el primero de los dos heats. Cada uno de ellos otorgaba puntos según la ubicación que se obtuviera, y los ocho botes con más cantidad de puntos sumados de los doce en competencia se quedaban con un pase a semifinales A/B. En el primero de los dos desafíos, quedaron primeros con un tiempo de 1:35.80 (un minuto, 35 segundos, 80 centésimos), dejando atrás a Rumania por medio segundo, y a India y a México que finalizaron tercero y cuarto respectivamente. De los doce botes que compitieron en la primera tanda de heats, el argentino fue el segundo más veloz, quedando por detrás del par croata tripulado por los hermanos Patrik y Anton Loncaric (1:35.43). A las 16:48 volvieron a salir al agua de la pista del Dique 3 de Puerto Madero, de 500 metros, y que tiene a la altura de los 250 metros el magnífico Puente de la Mujer, la obra maestra del arquitecto español Santiago Calatrava que sirvió de tribuna de lujo para todos los espectadores de la regata. Y "Feli" y "Tucu" no sólo volvieron a ganar, sino que registraron el mejor tiempo de la tanda (1:34.52), se quedaron con los dos puntos "bonus", finalizaron junto a Croacia como el mejor bote de la fase de heats (14 puntos), y avanzaron a semifinales A/B, garantizándose uno de los andariveles centrales, siempre más propicios para la competencia. El par nacional correrá hoy semifinales A/B, instancia en la cual dos botes avanzarán a la soñada final olímpica. De quedar entre los puestos 3 y 4, correrán la final "B". La grilla de partida de Felipe y Tomás para mañana tiene a Gran Bretaña en el andarivel 1, a Argentina en el 2, a Chile en el 3, y a Uzbekistán en el 4. La otra serie de semifinales enfrentará a Italia por el andarivel 1, a Croacia en el 2, a Rumania en el 3 y a India en el 4. A las 16:12 será el inicio de la semifinal 1 que tiene al dos sin argentino; y a las 16:18, el de la semifinal 2. Inmediatamente terminen las semifinales A/B, largarán las finales "C" (16:28, ya descartada para el JM2- del campanense y el mendocino), y luego la "B" (16:34) y la "A" (16:44). La otra mitad del Equipo de Remo Olímpico de Argentina, la singlista María Sol Ordas, literalmente arrasó con todo lo que se le puso en el camino: ganó el time trial por 5 segundos, registrando 3:48.63, luego por 4 segundos y 23 centésimas, marcando 1:53.68, y finalmente en el segundo heat por 2 segundos, con 1:49.74. En las tres instancias Ordás fue el record de pista, lo que la convierte en una muy firme candidata a la medalla dorada.

