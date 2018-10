La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/oct/2018 Villa Dálmine desperdició una buena chance de sumar en Mendoza









RESULTADOS FECHA 6: Nueva Chicago 1-0 Los Andes; Deportivo Morón 1-0 Agropecuario; Instituto 1-2 Santamarina; Brown (A) 1-1 Almagro; Quilmes 1-1 Gimnasia (M); Temperley 1-0 Gimnasia (J); Chacarita 0-2 Arsenal; Guillermo Brown (PM) 2-0 Atlético Rafaela; Independiente Rivadavia 2-1 Villa Dálmine; Mitre (SdE) 1-0 Defensores de Belgrano; Sarmiento 3-1 Platense. Postergado: Ferro vs Central Córdoba (SdE). Lo ganaba por un cabezazo de Alarcón desde los 32 del primer tiempo. Sin embargo, dos goles de Cristian Lucero en una ráfaga de cuatro minutos en la parte final del encuentro le dieron la victoria a Independiente Rivadavia. El sábado recibe a Morón. Las victorias consecutivas sobre Instituto y Temperley dejaban en claro que para este Villa Dálmine iba a resultar fundamental aprovechar el envión inicial para sumar puntos importantes en el arranque de la temporada, pensando en alejarse de la zona baja de la tabla de los Promedios y ganar aire y confianza. Sin embargo, en sus siguientes presentaciones, el equipo de Felipe De la Riva dejó escapar grandes oportunidades en ese sentido. A Mitre de Santiago del Estero le ganaba 2-0 y terminó empatando 2-2 en la parte final del juego por errores propios; ante Chacarita dispuso de un trámite a su favor, pero falló en las dos áreas y lo pagó con derrota 2-1; y el domingo en Mendoza, después de irse al descanso en ventaja, en el segundo tiempo decidió replegarse muy cerca de su arquero y no sólo permitió que Independiente Rivadavia se agrande, sino que en cuatro minutos vio cómo le empataban el juego y se lo ganaban también. Y lo llamativo es que hay errores que se repiten: Mitre, Chacarita e Independiente le marcaron goles que llegaron a partir de córners. Mitre e Independiente marcaron también goles en centros que llovieron en el corazón del área. Sí: cada envío parece incomodarlo mucho al Violeta, que ante las dudas de Juan Ignacio Dobboletta termina dependiendo mucho de Alarcón y Martinich (fueron baluartes en Mendoza). Pero si esos centros son lanzados con comodidad por el rival, como el domingo ante el repliegue Violeta, es muy difícil para los centrales poder despejar correctamente cada envío. Por eso, y por la calidad de mediocampistas que tiene el equipo de nuestra ciudad para jugar en campo rival (Molina, Miño, Álvarez, Jourdan), cuesta entender por qué razón salió decidido a defenderse tan cerca de su área en el complemento frente a Independiente. Serán cuestiones a trabajar para De la Riva y el plantel, que este lunes por la mañana arribó nuevamente a Campana y ya trabajó pensando en el compromiso que tendrá el sábado frente a Deportivo Morón. Retomar la senda del buen juego y los resultados positivos será necesario, en especial contra un rival directo en la lucha por la permanencia. EL PARTIDO Villa Dálmine salió al campo de juego con la misma formación titular de los primeros tres partidos, con el regreso de Fernando Alarcón a la zaga central junto a Marcos Martinich. Y ya de inicio mostró que su intención era presionar bien alto. Así, al minuto de juego generó un córner que cerca estuvo Comachi de conectar. El delantero Violeta estuvo muy activo y tuvo una muy buena ocasión en el amanecer del encuentro, a los 8 minutos, justo después que Dobboletta le achicara justo a Imperiale, quien había quedado solo por el segundo palo después de un centro de Castro desde la izquierda y pifias sucesivas de Martinich y Alvacete. De esa acción derivó un contragolpe que puso a Comachi de cara al arquero Aracena, pero el punta no pudo quedar bien perfilado para definir y cuando lo hizo apareció justo Rébola para desviar su remate. Con esas situaciones de gol consecutivas, el partido se armó. Y aunque ningún equipo ofreció una clara superioridad sobre el otro, se dieron jugadas que mostraron mejor parado a Villa Dálmine. De hecho, sobre los 13, Comachi sí conectó de palomita un córner enviado por Molina. La leve superioridad de Villa Dálmine era resultado de su mejor manejo del balón cuando se presentaba la situación y también por su capacidad para presionar cuando no disponía de la pelota (gran despliegue de Comachi). Y porque con el correr de los minutos fue conteniendo a Castro (el mejor de Independiente), que volcado sobre la izquierda trataba de juntarse con Asenjo para profundizar el ataque local. Y mientras el Violeta siguió sumando tiros de esquina (por despejes de Rébola y Rodríguez en última instancia), la mejor opción del local fue producto de una aparición de contra de Navas por derecha después de dos acciones seguidas en las que Llobet pareció ignorar faltas a Jourdan y Martinich. Y en un buen pasaje propio, después de generar un nuevo córner el equipo de nuestra ciudad llegó a la ventaja a los 32 minutos: presionó y no lo dejó salir a Independiente, llevó el balón a la izquierda y desde allí partió un venenoso centro de Alvacete que Alarcón, quien nunca abandonó el ataque tras el tiro de esquina, cabeceó entre los defensores y Aracena pisando el área chica. Seguidamente, Miño, quien ya había encontrado buenos espacios anteriormente, le ganó las espaldas a los volantes locales y tuvo una clara opción de disparo, aunque su remate salió directo al pecho de Aracena. La reacción que intentó el local apenas le alcanzó para generar algunos córners (encontró siempre bien parado al tándem Alarcón-Martinich ante la presencia de Asenjo) y un remate de Imperiale que se fue cerca del travesaño. Pero en las acciones finales de la primera parte, cuando "La Lepra" pudo adueñarse del balón, quedó claro que al Violeta no le resultaba cómodo defenderse cerca del área de Dobboletta. Y esa terminó siendo la característica del complemento, porque el Violeta ya no tuvo esa intensidad para presionar a Independiente en su campo y decidió defenderse en terreno propio, ilusionado con algún contragolpe que le permitiera ampliar la diferencia. Pero ello no sucedió y, entonces, Independiente se fue animando cada vez más, insistiendo con centros y más centros sobre el área del equipo de nuestra ciudad. Encima, De la Riva hizo tempranamente cambios que no le funcionaron: ingresó "Jopito" Álvarez por Miño y luego Spinaci por Jourdan (de muchas imprecisiones). Y al mismo tiempo, Dobboletta tuvo salidas aéreas que despertaron dudas. La postura del elenco mendocino no era avasallante, pero su dominio era claro porque Villa Dálmine estaba replegado en su campo y no sostenía la tenencia del balón cuando recuperaba, sino que se limitaba a largos bochazos sin destino. Entonces, Gabriel Gómez se animó a mandar a la cancha a jugadores de características ofensivas (Lucero e Irañeta) en reemplazo de otros de roles más defensivos (Imperiale y Navas) La situación se exacerbó después que De la Riva acentuara la idea a los 20 minutos con el ingreso de Bellone (defensor) en lugar de Protti para plantar dos líneas de cuatro bien marcadas, más el retroceso de Álvarez. Así, Comachi quedó muy solo entre los defensores locales. La polémica de la tarde llegó a los 21 minutos, cuando Comachi le ganó la posición a Rébola sobre la línea final en el borde del área y tras querer salir hacia atrás fue literalmente tackleado por el marcador central. Sin embargo, Llobet ignoró la acción (que no tenía peligro real), no sancionó el penal y dejó solo a Comachi reclamando airadamente. Tras esa jugada y un respiro para cambiar el aire, Independiente le rodeó el área al Violeta y empezó a generar aproximaciones cada vez más peligrosas (a los 27, Asenjo falló el empate de cabeza). Villa Dálmine se defendía como si faltasen unos pocos minutos, pero la realidad es que quedaban al menos 20 por jugarse. Y no sólo parecía demasiado riesgoso, sino que lo terminó pagando muy caro. Iban 37 cuando un centro de Castro desde la izquierda fue controlado por Lucero, quien entró libre por delante de Alvacete, controló y definió pisando el área chica ante Dobboletta (no reaccionó para achicar tras el control del atacante). Y cuatro minutos después, sobre los 41, con el local envalentonado anímicamente, en un córner desde la derecha, la pelota se desvió en el primer palo y por el segundo apareció otra vez Lucero para definir con una volea cruzada que agarró a contramano al arquero Violeta. Fue un mazazo para el equipo de nuestra ciudad, que volvió a sufrir goles muy similares a los que sufrió ante Mitre de Santiago del Estero y Chacarita. Y que lo dejó nuevamente con las manos vacías, desaprovechando otra una buena oportunidad para sumar puntos que le den oxígeno en la zona baja de la tabla de los promedios. SÍNTESIS DEL PARTIDO INDEPENDIENTE RIVADAVIA (2): Cristian Aracena; Julián Navas, Alejandro Rébola, Sergio Rodríguez Budes, Nicolás Dematei; Daniel Imperiale, Santiago Úbeda, Luciano Sánchez, Franco Negri; Luciano Castro y Mauricio Asenjo. DT: Gabriel Gómez. SUPLENTES: Joaquín Mattalía, Jorge Zules Caicedo, Federico Guerra, Nicolás Quiroga, Ignacio Irañeta, Matías Tissera y Cristian Lucero. VILLA DÁLMINE (1): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi. DT: Felipe De La Riva. SUPLENTES: José Castellano, Cristian González, Agustín Bellone, Renzo Spinaci, David Gallardo, Cristian Álvarez y Marcelo Estigarribia GOLES: PT 32m Fernando Alarcón (VD); 37m y 41m Cristian Lucero (IR). CAMBOS: ST 9m Álvarez x Miño (VD); 10m Spinaci x Jourdan (VD); 14m Lucero x Imperiale (IR); 16m Irañeta x Navas (IR); 20m Bellone x Protti (VD); y 33m Tissera x Úbeda (IR). AMONESTADOS: Rodríguez y Rébola (CSIR); Dobboletta, Alarcón, Comachi y Molina (VD) CANCHA: Independiente Rivadavia. ÁRBITRO: Fabricio Llobet.

