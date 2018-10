Cumplió 101 años y se fue

Falleció Rosa Romano de Márquez, quien en julio había cumplido 101 años y era una de las campanenses más longevas de la ciudad. "Si en ésta vida quieres gozar: ver, oír y callar", era una de sus frases de cabecera. Estados Unidos ingresaba a la Primera Guerra Mundial. Lenin tomaba el poder en Rusia y nacía la Unión Soviética. Aparecía la Virgen en Fátima, Portugal. Fusilaban a la bailarina y espía Mata Hari. Carlos Gardel presentaba por primera vez en público su célebre "Mi noche triste" y ya nadie cantaría mejor… Dos hijas, seis nietos y trece bisnietos. Fue en 1917 que nació Rosa Romano de Márquez, quien hasta hace un par de días, era una de las campanenses más longevas de la ciudad y un tesoro de recuerdos. Cuando la entrevistamos hace 3 años, se detuvo en uno en particular: la explosión de la refinería, en el año 1934. "Nunca -nos dijo- vi nada igual. Por la onda expansiva de las explosiones se abrían las puertas de las casas, volaban los vidrios de las ventanas, se levantaban los sótanos, se rajaban paredes… suerte que no había gente trabajando en la refinería y sólo hubo 3 muertos. El pueblo era chico y no había bomberos. Tardaron mucho en controlarlo. La gente dormía en las calles y en la plaza". Rosa también nos contó que la empresa que operaba la refinería en ese entonces, la West Indian Oil Co., se hizo cargo de todos los daños ocasionados en las edificaciones de la ciudad y que "más de uno aprovechó la ocasión. Por ejemplo, un vecino tenía persianas de esterilla a la calle y se hizo poner celosías de metal en todas las ventanas". Cuando le preguntamos sobre algún vecino que haya echo eso, Rosa se sonrió pícara, miró para abajo y calló, respetando su frase de cabecera y que toda la familia recita en coro: "Si en ésta vida quieres gozar: ver, oír y callar". Vayan con estas líneas nuestro afectuoso recuerdo para ella y nuestras condolencias para su familia.

“Depende del viento la suerte de Campana". Hace 2 años, Rosa nos mostraba un ejemplar del diario “La República" de agosto de 1934.



Cumplió 101 años y se fue

