Convenio entre el CAPBA5 y la Universidad Di Tella

Los matriculados en el Distrito V de Arquitectos tienen un 50% de descuentos en los cursos del ciclo 2019 de Maestrías y Programas para Graduados de la universidad. "Somos el primer Distrito y el primer Colegio de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina que firma un Convenio de Colaboración Mutua con la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la UTDT" dijo Jorge García. El convenio tiene como objeto facilitar la formación avanzada de profesionales matriculados al CAPBA5 mediante el otorgamiento de becas en cursos de posgrado dictados en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Di Tella. Según se informó, aquellos profesionales interesados en participar, podrán solicitar más información en la Delegación Campana o por mail a info@capba5.com.ar. Los cursos comenzarán en los primeros días de abril y se extenderán hasta diciembre 2019. Con clases presenciales que se cursarán viernes y sábado, mayoritariamente, y cada 15 días. El lanzamiento de la propuesta se realizó en la Delegación Campana del CAPBA5. Se encontraban presentes encabezando el evento el Arq. Jorge Alberto García, Presidente de CAPBA5; el Arq. Francisco Cadau, Coordinador del Instituto de Estudios de Arquitectura del Distrito 5, quien también es docente de la UTDT, y Coordinador del Programa de Arquitectura y Tecnología. También, el integrante de la Consejo Superior del Colegio, Arq. José Serpi. Junto a ellos, el Arq. Julián Varas, Director de la Maestría en historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad, y el Arq. Juan Pablo Porta, Coordinador del Programa de Arquitectura del Paisaje. Durante la reunión, el Arq. Jorge García señaló: "Es un momento muy especial para el Distrito 5 del Colegio de Arquitectos y sus matriculados. Estamos realmente muy orgullosos de ser el Primer Distrito en la Provincia de Buenos Aires y en la Argentina, en poder suscribir un Convenio con una Universidad del prestigio académico que ostenta la UTDT. Estamos convencidos que esta oportunidad que se nos brinda de parte de esta Casa de Altos Estudios, es el corolario de la Gestión que venimos desarrollando desde que nos hicimos cargo de nuestro Distrito hace ya 5 años y ha tomado estado Público como un Ejemplo de administración eficiente con compromiso Social y Colegial. Este Acuerdo nos permite no solo hacer llegar dos Programas y una Maestría de excelencia a nuestros Colegas, sino también obtener como beneficio adicional un descuento del 50% en el costo de los mismos. Hace ya unos años que venimos llevando adelante un Programa de Formación Y Capacitación Continua para todos los arquitectos del Distrito que así lo requieran, un Programa con una Oferta variadísima, cubriendo casi todas las demandas de nuestros Colegas, Cursos con modalidades tanto presenciales como On-Line, visitas a Empresas, charlas técnicas, etc., pero nunca habíamos podido ofrecer Maestrías y o Posgrados a través de una Universidad, y este Acuerdo de Colaboración Recíproca así lo permite. Y Además de estos Programa que acabo de comentar, la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la U.T.D.T., ya comprometió su presencia con trabajos de sus alumnos para la Trienal que nuestro Distrito tiene previsto organizar el año próximo. Somos el primer Distrito y el primer Colegio de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina que firma un Convenio de Colaboración Mutua con la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la UTDT". A su turno, el Arq. Varas, expresó: "La Maestría está pensada para la gente que quiere hacer una carrera vinculada a la formación académica, docencia e investigación, como para aquellos que trabajan en entidades públicas y en el sector privado. La idea es abrir la Maestría a una participación diversa, a distintas generaciones, distintos perfiles profesionales". Luego fue el turno del Arq. Porta, a quien se le hizo mención de la importancia del acuerdo celebrado entre la UTDT y el Colegio, y el lanzamiento del Ciclo Lectivo, y consideró: "Nos encantaría que este acuerdo sea un modelo de colaboración y hacerlo extensivo a otros Colegios, no solo bonaerenses. Uno de los principales objetivos de la Universidad es poder tener un núcleo de estudiantes lo más federal posible". Por su parte, el Arq. Cadau, quien como anfitrión por campanense pero como hombre de la mencionada Casa de Altos Estudios dijo tener un orgullo y una responsabilidad, "porque el Colegio busca brindarle a todos los matriculados las herramientas para mejorar su capacitación, y entenderla como una actividad permanente, la de la formación, que les permita elevar el nivel, y de alguna manera a través de eso, transformar la arquitectura y la ciudad. Una de las características principales de los Programas es la idea de la diversidad que se concentra en los cursos. Es uno de los factores más importantes de la dinámica de intercambio y de trasvase de los conocimientos, por diferencias generacionales, o de cambios en las épocas de la formación de los profesionales, o de las agendas académicas, por participar profesionales de otros países de la región, lo que le agrega riqueza a los programas y a los diferentes enfoques".

