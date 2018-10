La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/oct/2018 Básquet:

Fue el goleador de Ciudad de Campana en la victoria sobre Defensores Unidos y analizó el debut del Tricolor en el Provincial de Clubes: "Fuimos muy intensos, pero creo que todavía podemos levantar más la intensidad". Con cinco triples y 24 puntos, el escolta Maximiliano Gutiérrez fue el máximo anotador de Ciudad de Campana en la victoria 85-77 como local sobre Defensores Unidos del pasado viernes en el arranque del Provincial de Clubes 2018/19. Con ese triunfo, el Tricolor dio el primer paso positivo en un certamen que, en la previa, lo tiene como uno de los grandes candidatos a pelear el ascenso al Torneo Federal. "Estamos contentos. Teníamos que ganar, porque era el debut y en casa, y en estos casos siempre aparecen nervios. No es que sintamos presión, pero tenemos un lindo equipo para esta campaña y los objetivos son altos. Y cuando eso pasa, a veces juega en contra", señaló Gutiérrez en diálogo con la prensa tras el encuentro que lo tuvo como máximo anotador del Tricolor. Los dirigidos por Sebastián Silva fueron intensos en defensa, forzando mucho a la ofensiva Celeste al elevar la presión, al tiempo que siempre se mostraron predispuestos para salir rápido, con pases largos, en busca de canastas fáciles en transición. "Fuimos muy intensos", asintió Gutiérrez. "Pero creo que todavía podemos levantar más la intensidad. Nos costó mucho dominar nuestro tablero y entonces nos costó correr, porque no pudimos tener tantos rebotes claros. Pero eso va a llegar y vamos a poder correr mejor el contraataque", agregó. Respecto a su buena noche ofensiva, el escolta señaló: "Hoy me tocó a mí que entre la pelota, pero en otros partidos le va a tocar a otro compañero. Eso es lo bueno del equipo: tenemos muchas variantes. Eso es clave y va a ser muy bueno a futuro". En comparación con el equipo que disputó el Torneo Oficial, "Guti" destacó la llegada de nuevos refuerzos como el base Facundo Romani, el perimetral Juan Cruz Gallardo y el pivot Rubén Runke. Consultado sobre el aporte del interno campanense, destacó: "Rubén nos da mucha experiencia, aporta en los dos costados de la cancha y es un gran líder para el grupo. Estamos contento de tenerlo, porque el que ya jugó con él sabe todo lo que te da; y el que no, se va a poner muy contento porque es un gran jugador y una gran persona". El próximo compromiso de Ciudad de Campana será este viernes como visitante frente a Juventud Unida de Cañuelas por la segunda fecha de la Zona Norte "B". RESULTADOS Zona Norte "A": Los Indios (Junín) 68-84 Somisa (San Nicolás); Indepen diente (Zárate) 58-83 Sportivo Pilar; Deportivo San Vicente 61-73 Atenas de La Plata. Zona Norte "B": Ciudad de Campana 85-77 Defensores Unidos; Platense (La Plata) 71-76 Ciudad de Saladillo; Regatas (San Nicolás) 76-62 Juventud de Cañuelas. Zona Sur: Sportivo (Mar del Plata) 69-76 Independiente (Tandil); Blanco y Negro (Coronel Suárez) 64-59 Teléfonos (Mar del Plata); Carlos Pellegrini (Punta Alta) 66-82 Sarmiento (Coronel Suárez). PRÓXIMA FECHA Zona Norte "A": Atenas (La Plata) vs Los Indios (Junín); Deportivo San Vicente vs Independiente (Zárate); Sportivo Pilar vs Somisa de San Nicolás. Zona Norte "B": Juventud de Cañuelas vs Ciudad de Campana; Regatas de San Nicolás vs Ciudad de Saladillo; Defensores Unidos vs Platense (La Plata). Zona Sur: Carlos Pellegrini (Punta Alta) vs Sportivo (Mar del Plata); Sarmiento (Coronel Suárez) vs Blanco y Negro (Coronel Suárez); Teléfonos (Mar del Plata) vs Independiente (Tandil).



MAXIMILIANO GUTIÉRREZ LLEGA HASTA ABAJO DEL ARO A PESAR DE LA OPOSICIÓN DE CARLOS GARÍN PALACIOS. EL ESCOLTA ANOTÓ ADEMÁS CINCO TRIPLES.



