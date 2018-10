Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 09/oct/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 09/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







SUPERLIGA; FECHA 8: quedaron postergados River Plate vs Defensa y Justicia y Huracán vs Argentinos Juniors.- BAJAS SELECCIONADAS: para los próximos amistosos que Argentina disputará, el entrenador Lionel Scaloni sufrió cinco bajas por lesión.- PRIMERA B METRO: por la fecha 10, All Boys superó como visitante a Tristán Suárez.- PRIMERA C: por la 9ª fecha del campeonato, Leandro N. Alem igualó sin goles como visitante frente a Ituzaingó.- PRIMERA D: Puerto Nuevo perdió la punta del campeonato.- SUPERLIGA: FECHA 8 El líder Racing Club (20 puntos) dejó dos puntos en el camino luego que Boca Juniors (14) le empatara el partido en los ocho minutos finales. Lisandro López había adelantado 2-0 a La Academia, pero Ramón Ábila a los 82 y Sebastián Villa a los 87 establecieron la igualdad para el Xeneize. Sin embargo, el elenco de Avellaneda mantiene cinco puntos de distancia sobre sus escoltas, Atlético Tucumán (15), que igualó sin goles frente a Lanús como local; Aldosivi (15), que el sábado había vencido 2-0 en Mar del Plata a San Martín de Tuucumán; y Unión de Santa Fe (15), que alcanzó ese lugar tras golear 4-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El resto de los resultados fueron: Gimnasia (LP) 1-0 Godoy Cruz; San Martín (SJ) 3-1 Vélez Sarsfield; Patronato 1-2 Independiente; Banfield 2-0 San Lorenzo; Talleres 3-0 Belgrano; Tigre 1-0 Estudiantes (LP); y Colón 1-0 Newells. Quedaron postergados: River Plate vs Defensa y Justicia y Huracán vs Argentinos Juniors. BAJAS SELECCIONADAS Para los próximos amistosos que Argentina disputará frente a Irak y Brasil, el entrenador Lionel Scaloni sufrió las bajas de cinco jugadores que actúan en el fútbol local, todas por lesión: el arquero Franco Armani (cuyo lugar será ocupado por Guido Herrera, de Talleres de Córdoba), el defensor Alan Franco, el volante Exequiel Palacios y los delanteros Gonzalo "Pity" Martínez y Cristian Pavón. "Era inútil traer a jugadores lesionados. Hablé con los médicos de River y Boca. Además, es un viaje largo y los equipos están jugando Copas. Pero acá no arriesgamos, pasó lo mismo hace un mes con Angelito Correa y Lautaro Martínez en Estados Unidos", explicó ayer Scaloni. La Selección Argentina enfrentará a Irak este jueves 11 desde las 14.45 horas, mientras que el martes 16 se medirá con Brasil en el mismo horario. Ambos amistosos se disputarán en Arabia Saudita. PRIMERA B METRO Por la fecha 10, All Boys superó ayer 3-1 como visitante a Tristán Suárez y llegóa a 20 puntos. Así quedó como escolta, a tres del líder Deportivo Riestra (20). Además, ayer, San Miguel venció 1-0 como visitante a Flandria, mientras que Talleres (RE) y Fénix igualaron sin goles. Hoy juegan: Atlanta vs San Telmo, Deportivo Español vs Barracas Central, J.J. Urquiza vs Defensores Unidos y Acassuso vs UAI Urquiza. Quedan postergados: Deportivo Riestra vs Estudiantes y Comunicaciones vs Sacachispas. PRIMERA C Por la 9ª fecha del campeonato, Leandro N. Alem igualó ayer sin goles como visitante frente a Ituzaingó y con ese punto llegó a 16 y quedó como escolta del líder Deportivo Armenio (21). Ayer, además, Villa San Carlos superó 3-1 a Argentino de Quilmes, mientras que el domingo, Midland goleó 4-0 como visitante a Sportivo Barracas, al tiempo que Berazategui y Victoriano Arenas empataron 0-0. Hoy juegan: Luján vs San Martín (B) y Deportivo Merlo vs Cañuelas. PRIMERA D Después de caer 4-0 como visitante frente a Liniers el pasado sábado, Puerto Nuevo perdió la punta del campeonato. Es que en la continuidad de la fecha 6, Muñiz le ganó 1-0 a Real Pilar el domingo en Zárate, mientras que ayer, Juventud Unida superó 1-0 como visitante a Yupanqui. Ahora, ambos equipos tienen 13 puntos, dos más que el Portuario (11). En tanto, el que no pudo treparse a lo más alto fue Argentino de Merlo (10), que perdió 1-0 en su visita a Lugano. La fecha se cierra hoy con dos partidos: Defensores de Cambaceres vs Claypole y Atlas vs Deportivo Paraguayo.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: