Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 09/oct/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 09/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







BRASIL; SEGUNDA VUELTA: Jair Bolsonaro sumó un 46,26 % de los votos, con un 99 % de los sufragios escrutados, confirman que disputará una segunda vuelta.- GAS; IGUACEL CONVENCIDO: el secretario de Energía aseguró ayer que "con todo gusto" se presentará ante la Justicia.- CAE EL DÓLAR: bajó este lunes a $ 36,65 para la compra y a $ 38,56 para la venta.- CRISTINA PROCESADA: la Sala I de la Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de la expresidenta y sus hijos.- UN ABORTO NO PUNIBLE: una mujer que corría riesgo de vida fue sometida a un aborto no punible en el hospital Rivadavia de Buenos Aires.- GAS: IGUACEL CONVENCIDO El secretario de Energía, Javier Iguacel, aseguró ayer que "con todo gusto" se presentará ante la Justicia para explicar las razones por las que el Gobierno decidió compensar a distribuidoras de gas por el impacto de la devaluación, que será abonada por los usuarios, al confirmar el aumento. Así lo dijo tras la denuncia formulada por el fiscal Guillermo Marijuán por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. "Con todo gusto me voy a presentar para explicar todo, actuamos ciento por ciento bajo la ley. Los fiscales tienen que actuar, me parece bien y voy a dar los fundamentos legales", sostuvo el funcionario en una conferencia en el Ministerio de Hacienda. CAE EL DÓLAR El dólar minorista bajó este lunes a $ 36,65 para la compra y a $ 38,56 para la venta, según el promedio de las principales entidades financieras que releva el Banco Central. La punta compradora se movió en la franja de $ 36,50 y $ 37 para la compra, mientras que para la venta se ubicó entre los $ 38 y los $38,75. CRISTINA PROCESADA La Sala I de la Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de la expresidenta Cristina de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras de la rma Hotesur. De esta manera, el Tribunal dejó a la exmandataria a las puertas del juicio oral. UN ABORTO NO PUNIBLE Una mujer que corría riesgo de vida fue sometida a un aborto no punible en el hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el protocolo estipulado por la Corte Suprema, a pesar de la oposición de los militantes "provida", que anticiparon que presentarán una denuncia penal. A la joven se le practicó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) bajo el amparo por cuestiones de salud que ponían en riesgo su vida, una de las causales contempladas por el Máximo Tribunal en el fallo FAL. Integrantes de la Fundación Más Vida hicieron una vigilia en la puerta de ese hospital porteño, con el objetivo de evitar que se realizara el aborto. Incluso, presentaron un amparo contra el Gobierno de la Ciudad por el caso de aborto que se venía postergando por la presencia de diversos militantes "provida" que se manifiestan ininterrumpidamente en las puertas del nosocomio. BRASIL: SEGUNDA VUELTA En las elecciones presidenciales de Brasil realizadas el domingo, Jair Bolsonaro sumó un 46,26 % de los votos, según datos oficiales, con un 99 % de los sufragios escrutados, que confirman que disputará una segunda vuelta con Fernando Haddad, que acumuló un 28,95 %. Así, el centroizquierdista Ciro Gomes, un temperamental abogado y caudillo del nordeste, podría tener, con sus 12,5% de votos, la llave de la presidencia de Brasil. A sus 60 años, este jefe de una poderosa familia del estado de Ceará, se dejó la piel en su intento de posicionarse como una tercera vía entre el ultraderechista Bolsonaro y Haddad, representante del Partido de los Trabajadores (PT) del encarcelado expresidente Lula da Silva. La segunda vuelta de estas elecciones será el 28 de octubre próximo.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: