Se cumplieron las 48 horas del paro docente

La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/oct/2018







Los gremios bonaerenses del Frente de Unidad aseguraron que el acatamiento durante la segunda jornada de huelga fue igual de alto que en la primera. Mañana habrá una reunión clave con Provincia. El Frente de Unidad Docente informó que la segunda jornada del paro de 48 horas convocado para protestar contra la política salarial y educativa del gobierno de María Eugenia Vidal registró, como la primera, una "alta adhesión", promediando el 90 por ciento en todo Buenos Aires. Con el paro de este martes suman 24 los días de clases perdidos a lo largo del año, por medidas de alcance nacional y provincial, y todavía no hay definiciones respecto de si se tomarán medidas para compensarlos. En ese marco, el FUDB adelantó que estudia "profundizar" el plan de lucha. "A pesar del hostigamiento y la persecución que están sufriendo algunos docentes por parte de las autoridades de la Provincia, el paro es contundente y demuestra que las medidas de fuerza son decisiones de los docentes y no de los sindicalistas, como pretende hacer creer el Gobierno", sostuvo la presidente de la FEB, Mirta Petrocini. La titular del gremio indicó que "en algunas escuelas, se llevaron adelante auditorías, sacando fotos al registro de firmas para saber qué docentes habían decidido hacer paro. Esto es una evidente práctica antisindical y una persecución hacia los trabajadores que defienden sus derechos". Además, explicó que "hubo funcionarios que recorrieron los medios de comunicaciones sosteniendo una mentira: que los docentes llevábamos adelante medidas de fuerza en medio de una negociación. En primer lugar, la medida de fuerza es el resultado de la falta de diálogo y negociación del Gobierno. Y en segundo lugar, esperaron que los docentes definieran un paro y convocaron a la Paritaria 5 horas después, demostrando que obran de mala fe". Este lunes pasó el primer día de paro de los dos que convocó el Frente de Unidad Docente Bonaerense y nuevamente se reiteró el cruce de datos con el gobierno en torno al nivel de adhesión. Mientras que desde el oficialismo estimaron una adhesión del 43 por ciento, los sindicatos aseguraron que hubo un apoyo del 90%. Este jueves se verán las caras y los trabajadores esperan una oferta salarial acorde a los niveles de inflación. En el marco de la medida de fuerza, ayer por la mañana los trabajadores de la educación marcharon hacia la Casa del gobierno de la Provincia, en Capital Federal, con las consignas de "mejores salarios", "mayor presupuesto" para Educación y "seguridad", a raíz de los hechos ocurridos en Moreno. Por su parte, el vicegobernador Daniel Salvador brindó declaraciones sobre el paro y dijo: "La medida de fuerza, esta ocasión, está totalmente fuera de lugar, porque se hizo referencia en que el decreto del 19 por ciento ‘cerraba la paritaria’. Nada más alejado que la realidad. Lo que nosotros hicimos todos estos estos meses, mientras no se cierre la paritaria, a los efectos de que no haya un desfasaje grande entre los salarios y la inflación, se fueron incorporando diversas actualizaciones". En cuanto a la reunión que mantendrá el gobierno con sindicatos este jueves, adelantó que "la idea no es ir a juntarnos para convencerlos de que tiene ser el 19 por ciento (de aumento). El 19 por ciento sería llegar al jueves con algo consolidado. No hay duda que se va a ir con una propuesta distinta".



Se cumplieron las 48 horas del paro docente

