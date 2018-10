La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/oct/2018 El Círculo Odontológico Campana celebró sus bodas de oro







La reunión contó con la presencia del Intendente Abella, quien le entregó una plaqueta a la Dra. Mariana Gauthier, presidenta de la entidad, por el "aporte profesional durante todos estos años a favor de la salud hacia la comunidad" En una cálida velada organizada en las instalaciones de Vinum, el Círculo Odontológico Campana celebró sus 50 años de vida con una cena de camaradería que incluyó un show en vivo de la banda local "Rubenal". A la hora de los discursos, la presidenta de la entidad, Mariana Gauthier, agradeció la presencia de los colegas presentes e invitados especiales, entre ellos el Intendente Abella quien compartió la mesa de honor junto a la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, Cecilia Acciardi; y el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras; entre otros funcionarios municipales. En la oportunidad, Abella y Schvartz le entregaron a Gauthier una plaqueta recordatoria del 50º Aniversario en la que la Municipalidad de Campana reconoce al Círculo Odontológico "por su aporte profesional durante todos estos años a favor de la salud hacia la comunidad". GENUINA ALEGRÍA Al promediar la velada, también hizo uso de la palabra uno de los decanos de la institución, el Dr. Eduardo Russell, quien recordó la génesis del círculo, en 1968, cuando "no existía el festival de obras sociales ni empresas prestadoras que nos invade" y el alquiler de la primera sede que hoy ya no existe: "Se alquiló un local en 25 de Mayo casi Castilla donde ahora hay un edificio de varios pisos. El mobiliario consistía en un viejo escritorio de segunda mano, alguna silla, y un mueble metálico con caja fuerte que era una reliquia. Cuando llovía, teníamos que esquivar las goteras", dijo el odontólogo y arrancó carcajadas entre sus colegas, quienes desde hace varios años cuentan con una sede definitiva en Castilla 87. "En este medio siglo transcurrido, hubo innovaciones y espectaculares cambios. Los adhesivos, los implantes, las imágenes 3D… pero hay algo que no ha cambiado. A pesar de que han pasado 5 décadas se mantiene vigente y su fuerza inspiró la creación de nuestra entidad: ese sentimiento de unidad y respeto que deben prevalecer entre sus integrantes. Comprender que un colega a lo sumo es un competidor, que las normativas que nos rigen son para todos y no para beneficio de muy pocos. Integrar el círculo, es mucho más que una vez al mes llevar una liquidación. Es la íntima emoción de ser parte de un calificado grupo que hace presentar ante la comunidad un solidario compromiso con la salud. Es asumir una forma moral del ejercicio profesional. Es por todo lo dicho, que en este aniversario debemos con meditada y genuina alegría felicitarnos y congratularnos por ser parte de una institución que como la nuestra nos garantiza transitar por el camino adecuado", concluyó Russell.

La placa conmemorativa fue entregada por el intendente Sebastián Abella y la Jefa Mariela Shvartz a la presidenta de la institución, Mariana Gauthier.





“Integrar el círculo, es mucho más que una vez al mes llevar una liquidación", dijo el Dr. Eduardo Russell.





Mariana Gauthier agradeció a todos los integrantes del círculo y tuvo palabras congratulatorias por la trayectoria de la institución. @SebaAbella y @MarieSchvartz participaron en la entrega de placa

por lo 50 años del Circulo Odontológico pic.twitter.com/Yfa6hMR6vG — MunicipalidadCampana (@campanagov) 7 de octubre de 2018

El Círculo Odontológico Campana celebró sus bodas de oro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: