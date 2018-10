La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/oct/2018 Calendario Maya - Año Luna 13:

Serpiente 11 - Energía del Miércoles 10/10/2018 - Trecena del Águila

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip





La serpiente energía vital, despertar del instinto. Trabaja el contacto con lo terrenal y la materia. Adaptabilidad. Kin 245 - Serpiente 11. Autoguia El tono 11, vine a liberarnos de todo lo no nos sirve, es el desapego, liberar el karma, equilibrar, desbloquear. Hoy purifiquemos lo que nos negativiza y nos paraliza. Dejemos fluir. Limpieza interna y externa hacia donde los hagamos extensivo. Día para desarmar circuitos densos, desarticular modelos obsoletos. Hoy es un día para salir airosos de estos procesos porque vamos a tener la fuerza suficiente para hacer un cambio, por más escabroso que parezca el territorio. Ojo con destruir todo con la excusa de liberarse de lo que no quieren, comprendan que hay distintas y muchas posibilidades de cambio y no es necesario estar en una postura de destrucción con el fin de desarticular eso que ya no quieren en sus vidas. La Serpiente nos pide adaptabilidad en este día,constancia, voluntad, esfuerzo. Liberarnos de los tabúes corporales, de los tabúes sexuales, de las represiones que tenemos en cuerpo y en la mente. Liberar el cuerpo y cuidarlo también. Cambio de piel. Tenemos libertad de expresión pero hay que dosificar esta energía que sino nos lleva al polo opuesto. Sano fluir sexual. Renacimiento esencial. Trabajar el auto control en nuestras vidas, aprender a trascender la materia luego de haberla obtenido. La Serpiente nos trae la posibilidad de cambiar de piel y de asegurarnos un lugar de sanación espiritual. A cuidarnos y no destruirnos. Buen Miércoles para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Serpiente 11 - Energía del Miércoles 10/10/2018 - Trecena del Águila

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: