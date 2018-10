La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/oct/2018 Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. VOLÓ EL BOLARDO "Frente al Banco Provincia, algún vehículo se llevó puesta una de las puntas de bala que delimitan las veredas en la Rocca. Creo que deberían tener un anclaje más profundo para detener efectivamente a los vehículos y proteger más a los peatones", apunta C.M. del centro. MICROBASURAL "Pastizal y basural céntrico. Este terreno es en la calle Alte Brown entre Bertolini y Capilla del Señor y no tiene mantenimiento ni cercado. Nadie hace nada. Lo reclamé hace un año", escribe Rubén al Whstapp. ABANDONO TOTAL "Soy vecina de 25 de Mayo y Paso esta esquina está en total abandono. Es a 5 cuadras de la Av. Rocca recién remodelada. El dueño no se hace cargo y la Municipalidad no aparece".

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: