La joven banda de nuestra ciudad está integrada por alumnos de primer y segundo año del Colegio Dante Alighieri, ellos son: Franco Badaracco (batería); Eliseo Álvarez (bajo); Nico Ricci (guitarra y voz) y Santiago Trevisán (guitarra y voz). La promisoria banda se presentó recientemente en el Bandatón convocado por Campana Joven, y, si bien no reunieron los votos suficientes para debutar artísticamente el Día de la Primavera, aprovecharon a fondo la experiencia para conocer a otros músicos de la zona y escuchar las conferencias y consejos dados por artistas como Javier Calamaro y CAE. Cuentan con temas propios, compuestos desde la letra y la música por uno o más de sus integrantes. Si mencionamos algunos de sus covers, como "Come Together" ó "Otherside" nos percatamos del estilo de música que más los atrae. Desde (muy) chicos respiraron el aroma de las salas de ensayo en sus casas y los músicos entraban y salían con sus instrumentos cuando apenas aprendían a caminar. No es raro que hoy les despierte esta pasión musical e incursionen en el medio dando sus primeros pasos. Estudian piano y lenguaje musical en el Fobita de la Escuela de Arte, toman clases particulares de instrumentos, ensayan constantemente en sus casas, de lo que podemos deducir y ver que los cuatro manifiestan este intenso amor por la música que los hace absolutamente creíbles. La escuela a la que asisten los apoya y les da el espacio para mostrar lo que hacen: tocaron en actos escolares, en la Semana de las Artes e incluso en el último Concert. No es casualidad que los cuatro asistan al Taller Extracurricular de Música que brinda la escuela. También se presentan en esta ocasión Delfi Ortega y Trascende. Esta noche tocan en Teatro Bisellia Bar ubicado en Estrada 718. La entrada es libre y gratuita. La apertura de puertas es a las 21:00 horas. Es una noche de primavera ideal para disfrutar de buena música y cerveza tirada.



La banda "Nada es Real" se presenta esta noche en Bisellia Teatro Bar

