La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/oct/2018 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo cayeron ante Luján







Perdieron 3-0 como visitantes por la segunda fecha de la Zona B de la Primera B. Por la tercera recibirán el sábado a Banfield. No pudieron repetir las chicas de Puerto Nuevo. Después de golear 4-0 como locales a Atlas en el debut, cayeron 3-0 como visitantes frente a Luján por la segunda fecha de la Zona B de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En un partido disputado el pasado domingo en el Estadio Municipal de la ciudad de La Basílica, las Lujaneras se impusieron con un doblete de Ángela Guerrero y un tanto de Evelyn Algañaraz. En esta segunda fecha, la formación de las chicas Auriazules dirigidas por Néstor Daniel Gómez fue la siguiente: Jacqueline Schmidt; María Elena Rodríguez (reemplazó a la lesionada Rocío González), Emilse Correa, Nancy Ríos, Soledad Medina; Milagros Soria, Marisa González, Samanta Martín, Sabrina Ogrine; Karen Ramírez y Manuel Cardozo. En tanto, como relevos estuvieron: Olga Gamarra, Nicole Viviant, Florencia Zapata, Mariel Rossini, Catrina Violaz Gómez, Lucila Molinas y Florencia Torrez. Además, por esta segunda fecha de la Zona B también jugaron: Banfield 1-1 Argentino de Rosario; Estudiantes de Caseros 0-1 Defensa y Justicia; Atlas 4-2 Camioneros; y Ferro 0-5 Real Pilar. Quedó libre Deportivo Español. Con estos resultados, las posiciones en la Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Luján, 6 puntos; 2) Defensa y Justicia, 4 puntos; 3) Puerto Nuevo, Deportivo Español, Ferro Carril Oeste, Real Pilar y Atlas, 3 puntos; 8) Banfield, 2 puntos; 9) Argentino de Rosario, 1 punto; 10) Camioneros y Estudiantes de Caseros, sin puntos. El próximo compromiso de las chicas de Puerto Nuevo será frente a Banfield este sábado a las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. La tercera fecha de esta Zona B de la Primera B tendrá además los siguientes partidos: Real Pilar vs Atlas, Camioneros vs Luján, Argentino de Rosario vs Estudiantes de Caseros y Defensa y Justicia vs Deportivo Español. Quedará libre Ferro Carril Oeste. ZONA A Por este grupo, los resultados de la 2ª fecha fueron: All Boys 1-3 Argentino de Quilmes; Gimnasia (LP) 2-1 Argentinos Juniors; SATSAID 0-0 Almirante Brown; Deportivo Merlo 2-1 Liniers; Deportivo Armenio 0-12 Lima FC. Así, las posiciones en esta zona quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia (LP), 6 puntos; 2) SATSAID y Deportivo Merlo, 4 puntos; 4) Comunicaciones, Lima, Liniers y Argentino de Quilmes, 3 puntos; 8) Almirante Brown, 2 puntos; 9) Deportivo Armenio, Argentinos Juniors y All Boys, sin puntos.

LA FORMACIÓN TITULAR DE PUERTO NUEVO EN ESTA SEGUNDA FECHA.



