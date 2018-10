La importancia de la valoración pre-competitiva

Sin lugar a dudas, si queremos tener una vida saludable, el deporte formará parte de ella en cierta medida. Pero no siempre los términos deporte y vida saludable suelen ser sinónimos y para poder realizarlo de forma segura y gratificante debemos estar seguros que estamos en condiciones de exigirnos. Es necesaria una aclaración, no es lo mismo el deporte que se practica con fines recreativos- no competitivos, que aquellas personas que llevan al máximo el nivel de exigencia, realizando rutinas de alto rendimiento, en donde el seguimiento debe ser multidisciplinario y debe contemplar no solo la preparación física, sino también la nutrición como piedras angulares en la búsqueda de la excelencia deportiva.

¿PARA QUÉ REALIZAR UNA EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR TIPO "APTO FÍSICO" EN UNA PERSONA QUE DESEA PRACTICAR DEPORTES?

La evaluación pre-competitiva es muchas veces una puerta de entrada para que individuos presuntamente "sanos" tengan un control médico inicial simple y rápido. En atletas de alto rendimiento, se torna aún más necesario dado el nivel de exigencia al que se someterán. Si bien la muerte súbita en el deporte es un evento de baja incidencia (0,5-2:100.000 pacientes/año), casi el 85% de las causas en el deporte son cardiovasculares, siendo la miocardiopatía hipertrófica y la displasia arritmogénica, probablemente, las más descriptas. En muchos casos, estos eventos se podrían prevenir a través de la evaluación pre-participativa o "apto físico".

¿DEBE REALIZARSE ESTUDIOS EN TODOS LOS CASOS?

Esto aún es motivo de controversia entre los profesionales. En individuos que necesitan realizar actividad física recreativa sin fines competitivos o de baja intensidad, la consulta clínica con el especialista y un electrocardiograma de reposo pueden aportar datos suficientes para establecer el "apto físico". Por otro lado, aquellos que realicen jornadas de alta intensidad o estén vinculados a deportes de alto rendimiento necesitan pruebas adicionales para dejar en claro si pueden someterse a tal apremio. Aquí es en donde el ecocardiograma Doppler y la ergometría computarizada pueden aportar datos cruciales.

En resumen, la evaluación pre-competitiva es fundamental para quienes quieran iniciarse en la práctica deportiva de forma segura y gratificante. La entrevista médica podrá despejar dudas comunes a la hora de ejercitarse y será capaz de pesquisar situaciones desfavorables para la realización de ejercicio físico. Es en individuos más exigentes, vinculados al alto rendimiento en donde la valoración pre competitiva se torna fundamental para poder llegar al límite y la valoración conjunta del cardiólogo, el especialista en nutrición deportiva, y los estudios complementarios es clave.

Dr Ivan Gribaudo, Médico Cardiólogo

