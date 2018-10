La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/oct/2018 Educación, identidad y patrimonio









OBJETIVOS "Exploradores" se propone que los alumnos puedan: - Conocer y vincularse con el Patrimonio Cultural de la ciudad. - Valorar y reconocer como propio a ese Patrimonio Cultural. - Lograr interesarse por el Patrimonio generando un sentido de pertenencia e identidad. - Desarrollar aspectos personales como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, confianza, pensamiento crítico, y creatividad. Una iniciativa articulada entre AXION energy y la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación del Municipio promueve que alumnos de 6to. grado de varias escuelas primarias puedan conocer y valorar el patrimonio cultural de nuestra ciudad. A partir de esta semana, más de 130 alumnos de 6to grado de diferentes escuelas primarias de Campana comenzaron a participar del programa "Exploradores", una iniciativa coordinada por la consultora local Amagi, auspiciada por AXION energy y apoyada por el Municipio a través de la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación, quienes articularán recursos junto a La Auténtica Defensa. "Es para nosotros una alegría poder presentar este nuevo programa "Exploradores" del que participarán alumnos de las escuelas primarias Nro. 12 de Otamendi, Nro. 27 de Dallera, Nro. 21 de San Felipe, Nro. 3 de Las Acacias, Nro. de 14 de Villanueva y Nro. 8 del centro de la ciudad" afirmó Roberto Dabusti, gerente de Responsabilidad Empresaria de AXION energy. También destacó la articulación público privada con la que se viene trabajando y el acompañamiento que se realiza a la educación en la ciudad de Campana. "Desde la gestión del intendente Sebastián Abella impulsamos el trabajo conjunto entre el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y el Municipio a favor de la comunidad y trabajamos todos los días para fortalecer las políticas públicas educativas ya que estamos convencidos que la educación es el motor para el crecimiento de la sociedad", enfatizó la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, quien agregó que "el trabajo articulado e integral es el vehículo que nos moviliza en cada una de nuestras acciones". "Es muy gratificante ser parte de este tipo de iniciativas que, a los chicos que participen, no sólo les dejará conocimiento sino también una importante huella", ponderó Schvartz. Por su parte, la directora de Educación, Milva López Pereyra, comentó: "La propuesta nos pareció muy atractiva desde el inicio y no dudamos en facilitar lo necesario para colaborar tanto en el ajuste final del contenido como en la facilitación de los aspectos logísticos." "Entre tantas cuestiones que atender desde un Municipio, la identidad y el patrimonio no son un tema menor a los que el Intendente Abella les presta particular atención y son uno de los ejes de la gestión. Además, es sumamente interesante y auspicioso que sea un actor de la comunidad, en este caso AXION energy, el que identifique la temática y haga la propuesta, apoyando este tipo de construcciones colectivas y de interés público que se abordan desde el Municipio". Según explicaron desde la consultora Amagi, esta primera edición de "Exploradores" tiene tres etapas bien definidas: Una primera en la que los alumnos son sensibilizados en la temática y tienen una inmersión al concepto de patrimonio. "La idea es ir de lo micro a lo macro, para que los chicos incorporen el concepto. Entonces comenzamos hablando de cualquier objeto con el que ellos tengan un fuerte lazo emocional; luego pasamos a la casa; saltamos al barrio y desde ahí empezamos a hablar de la ciudad, también como algo propio", relata Mariela Oppici, licenciada en Relaciones del trabajo y especialista en Desarrollo Humano. La segunda instancia del programa consiste en una visita guiada de una mañana por Campana, incluyendo hitos urbanos tales como el Palacio Municipal, el Museo del Primer Automóvil, y la Estación de Trenes, además de una escala por la redacción y talleres de La Auténtica Defensa. La visita a nuestro diario está ligada al cierre del proyecto, a través del cual los participantes del programa primero recibirán en sus escuelas la visita de un periodista de nuestra redacción; y luego los alumnos desarrollarán los contenidos para confeccionar un periódico escolar cuyo principal eje temático será Campana.

Se trabajará con alumnos de 6º y 7º grado de las escuelas 12, 21, 27, 3, 14 y 8; quienes además realizarán salidas educativas para conocer diferentes puntos de la ciudad.

Frente al Banco Provincia, sobre uno de los edificios emblemáticos de la avenida Rocca se levanta "El Mercurio", dios del Comercio. Un emblema del poder económico de la Campana de principios del Siglo XX.

