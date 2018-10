La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/oct/2018 Remo:

El campanense Felipe Modarelli contó sus sensaciones tras la medalla de bronce conseguida en los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018" y demostró también su madurez fuera del agua. "Tantas cosas hicimos para sólo esto… Lo importante de esta medalla es todo el esfuerzo que tiene detrás". Esa fue una de las primeras reflexiones de Felipe Modarelli (17 años) luego de quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018". Tanto él como su compañero Tomás Herrera dejaron muchas cosas típicas de la adolescencia de lado por este sueño: salidas con amigos, viaje de egresados y prácticamente no amanecer un solo día en cuatro años sin despertador. Muchas veces, aun de noche. Pero no se arrepienten de nada: volverían a sacrificarlo todo por este resultado y este momento que están viviendo. "Lo primero que se me vino a la cabeza fueron las salidas, las horas con la familia, novia y amigos en las que no pude estar. Estoy en el último año del colegio y se celebran muchas cosas también. Todo eso no lo viví y en muchos momentos se me pasó por la cabeza cambiar el remo por eso, pero hoy, con toda la alegría que tengo, no dudo ni un momento en que (seguir) fue la mejor decisión de mi vida", remarcó Felipe. Además, el joven de nuestra ciudad aprovechó un micrófono y exultante exhortó: "A toda la gente que nos esté viendo: empiecen un deporte. Si es remo mejor. Y vivan estas experiencias que son únicas". En cuanto al bronce, el remero del Campana Boat Club señaló: "Estamos conformes con el resultado obtenido. Dimos todo y este es el resultado obtenido tras darlo todo". Y sobre esa final contó: "Durante la carrera, como es tan corta, no podés ni mirar al costado. Es darle, darle y darle. Pero cuando pasamos por abajo del puente sentimos vibrar el corazón. Fue increíble. Nunca habíamos tenido tanta asistencia a una regata, y que sea argentina nos llena de orgullo", señaló sobre el público presente en Puerto Madero. La medalla era un sueño que comenzó como una utopía hace cuatro años. El objetivo era "llegar", ser elegido entre ese mar de remeros con la edad y las condiciones para ser seleccionados. El grupo se fue haciendo más chico, y más chico, y más chico, hasta ser cuatro: "Estamos muy contentos por ser los primeros en ganar la medalla y por nosotros. Nuestro sueño era conseguir una medalla en estos juegos y la conseguimos. Pudimos cerrar una etapa muy buena para nosotros", declaró Feli, que ante los micrófonos demuestra una madurez inusual para un chico de su edad. El remero del Boat Club, formado en sus pasos iniciales por Nicolás Sánchez y luego llevado a su máximo nivel por Gustavo Hereñú y por Martín Cambareri, tiene claro que las medallas no aparecen de la nada, sino que se forjan en procesos largos, que requieren sacrificio, entrenamiento y dedicación. Y que, incluso con todo eso quizás no alcance, si no hay apoyo del Estado y de las entidades reguladoras del deporte nacional: "Con un buen entrenador como tuvimos nosotros, con el apoyo del Enard, la Secretaría de Deporte, la Asociación de Remo, con el apoyo de todos creo que se pudo hacer un buen trabajo. Planificar y hacer un buen trabajo para conseguir las medallas, porque no llegan solas", reflexionó. Respecto a la preparación previa a los JJ.OO, Felipe expresó su preocupación por el estado de la Pista Nacional de Remo, un lugar que es inexplicable que aun siga siendo usado para actividades deportivas por sus altísimos niveles de contaminación y, además, por sus regulares problemas de caudal de agua: "Nosotros no pudimos continuar entrenando en esa pista. No sé si la conocen, pero hoy en día está muy contaminada. La realidad es que nos tuvimos que ir a Nordelta a entrenar. Esperemos que puedan traspasar a la Selección a un lugar mucho mejor". Sobre el futuro cercano, Modarelli aclaró que Herrera deberá cambiar de categoría (pasa de Junior a Sub 23), pero que él tiene aún un año más entre los Juniors, por lo cual se pondrá a disposición del entrenador nacional que llegue: "A mí me queda un año más de junior, así que nada, a seguir entrenando" Con el "Tucu" Herrera ya son más que amigos: hace muchísimo tiempo que comparten absolutamente todo. Concentran juntos, comen juntos, duermen en el mismo lugar, entrenan largas jornadas juntos y esto se repite cuando salen de gira, cosa que vienen haciendo desde 2016 de forma sistemática (ya fueron dos veces a Europa por año durante dos años, a Oceanía, a dos sudamericanos…): "Hace dos años que prácticamente convivimos. Somos muy buenos compañeros, pero como todos compañeros hay momentos en que nos queremos cagar a trompadas y momentos como estos en que vemos que todo el esfuerzo valió la pena", comparten. Sin embargo, el año próximo no compartirán categoría: Herrera saltará a Sub 23, mientras que Felipe tendrá un año más en Junior: "Ahora solo pensamos en descansar", asegura Modarelli, quien ayer continuó demostrando esta "alegría enorme" que le invade el cuerpo durante la jornada que consagró campeona olímpica a la nicoleña María Sol Ordas.

ENTRE TANTA ALEGRÍA, MODARELLI DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN CON LA QUE SE TRABAJÓ PARA ESTOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PIDIÓ POR UNA NUEVA PISTA NACIONAL DE REMO. SOL ORDAS, CAMPEONA OLIMPICA La atleta oriunda de San Nicolás redondeó una actuación superlativa e histórica en Puerto Madero tras ganar todas sus regatas. Fue la primera medalla dorada de la delegación argentina en estos Juegos y la primera en la historia del remo femenino nacional. En Racice estuvo "a nada": por medio segundo no logró el oro. En Buenos Aires 2018, sin embargo, nadie la pudo detener: ganó el time trial, ganó los dos heats, ganó las semifinales, y ganó la final, todas las pruebas con record de fase y la final con su tiempo más veloz en toda la regata. Ordas, ayer, definitivamente dejó de ser una promesa del deporte nacional para convertirse en una realidad. Este miércoles, la singlista nicoleña tuvo en primera instancia que afrontar las semifinales A/B. En ella compitió contra Greeta Jaanson (Estonia), Taylor McCarthy-Smith (Australia) y Lucine Ahyi (Francia). Quedó primera con un tiempo de 1m45s11, dejando atrás a la sculler estonia por más de un segundo. Apenas media hora después llegó el momento más esperado de su vida: la soñada final olímpica, en la que tres de las cuatro singlistas se quedarían con una presea. Pero el objetivo de Ordas era uno y estaba muy claro: el oro. Y fue a buscarlo. La lucha fue siempre contra la sueca Elin Lindroth, como podía preverse. Estuvieron prácticamente pegadas casi toda la regata e incluso después de cruzar el Puente de la Mujer había una leve ventaja de la rubia sueca. Sobre el final, el ataque de Ordas (más entera de físico y de una remada amplia y devastadora dada su envergadura y la longitud de la apertura de sus brazos) surtió efecto, desplazó a a Lindroth de la punta, y se quedó con la medalla dorada olímpica por más de medio segundo, registrando 1m43s81. De esa manera le dio a la Argentina su primera medalla dorada en estos Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018" y la primera en la historia del remo femenino nacional.

MARÍA SOL ORDAS APORTÓ EL PRIMER ORO ARGENTINO EN “BUENOS AIRES 2018".

