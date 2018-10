Alejandra Dip





El Enlazador de Mundos nos viene a mostrar que existe otra dimensión además de esta, donde seguimos evolucionando como seres. Es la esencia de la transformación, de un cambio de ciclo. Viene a trabajar el desapego y a cerrar ciclos.Vive en momento presente. Kin 246 - Enlazador de Mundos 12 guiado por el Espejo. El Tono 12, es la cooperación ,el entorno, la familia, el país, el pueblo, como nosotros influenciamos en el entorno y como el entorno nos influencia. Hoy es el momento de sacar de nuestras vidas esas relaciones que nos ocasionan un retraso, separarnos de lo que no nos sirve, de lo que provoca un peso en nuestras vidas. Disolver Karmas. Cambiar tránsitos de percepción. No significa un fin, sino un nuevo comienzo. Algo va a empezar hoy en nuestra sociedad, dar un cierre a lo que nos ocasiona malestar y empezar de nuevo. Si hoy no estamos en eje puede ser que esta energía nos aporte falta de voluntad y que no creamos en nuestros talentos naturales. Día para hacernos responsables y dejar de echar culpas al entorno, al clima, al mundo, al vecino de enfrente. Es época de renovarse, de desapegar de tanta cosa material, aunque la economía de este país y del mundo ya hizo y hace lo suyo, debemos darle importancia a lo importante y dejar de tapar agujeros emocionales con cosas materiales, porque eso dura muy poco y el agujero vuelve ¡Recargado! Tiempo de generar nuevas causas en nuestro camino y en el camino social, soltar el pasado y darle para adelante. Todo lo de antes no pertenece al presente, ya paso! ya fue! ya caducó! Todo se transformó, mutó, cambió, encontrar el eje y vivir en momento presente nos va a servir para resolver los problemas pendientes. Ojo con los excesos de melancolía y tristeza que pueden empañar la jornada. No tapen más lo que sucede, lo que pasa, pasa y nada puede taparlo ya! Trascender los malos momentos y superarlos. Confiemos en lo que el universo nos tiene preparados y que esto también pasará y es aprendizaje para nuestro crecimiento espiritual. Buen Jueves para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Enlazador de Mundos 12 - Energía del Jueves 11/10/2018 - Trecena del Águila

Por Alejandra Dip

