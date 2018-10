La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/oct/2018 El Rincón de Aléthea:

Todo tiempo pasado fue mejor

Por Angela Monsalvo











"Cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor, condenamos el futuro sin conocerlo". -Francisco de Quevedo. A través de los años hemos escuchado a muchas personas decir que existió un tiempo en el pasado dónde la gente vivió feliz, en una especie de mundo bucólico y sencillo, sin las preocupaciones, presiones y condicionamientos que encontramos en el presente. En éste el individuo goza de las comodidades brindadas por la tecnología, la que con la maravilla de sus descubrimientos hace la vida del hombre más cómoda y placentera. Aún hoy, hay personas que continúan sosteniendo que todo tiempo pasado fue mejor. Si observamos la historia por la que transitó la sociedad en el pasado, libre de todo idealismo, nos daríamos cuenta que no desearíamos permanecer demasiado tiempo en él. Si pensamos que hace unos pocos millones de años, en la época en que los hombres de las cavernas gastaban sus cantidades de ansiedad en la búsqueda de un lugar para dormir para protegerse de otros animales harto más feroces que ellos, cuidando de que los rayos y lluvia no destruyeran y les permitiera conservar el poquito fuego y comida que tenían. Si comparamos nuestro presente en el cuál hemos descubierto y gozado el término confort y vemos el pasado de algunas épocas, veremos que surgen momentos para nada agradables, pues en él se encuentra un tiempo en que la suciedad cubría no sólo a las ciudades sino también a las personas. Los piojos abundaban en los cabellos de la gente pobre y en las pelucas y vestimentas de los ricos y de la nobleza; los piojos de las ropas eran portadores del Tifus, de la Fiebre de las Trincheras, además se encontraba la Borreliosis, que era la enfermedad transmitida por las garrapatas, muy común entre animales y humanos. Un ejemplo de ello es el Palacio de Versalles, en Francia, quién en su pasado poseía un elevado índice de insalubridad dada por sus moradores, ya que al no existir baños en el mismo, realizaban sus necesidades aquí y allá, detrás de las columnas o cortinas, dando lugar con ello a un estercolero fétido y opresivo. No existían los profesionales de la salud que les ayudaran a mitigar por ejemplo, el dolor de muelas y muchos morían como consecuencia de las infecciones provocadas por la caries. No existían los analgésicos, los antibióticos, ni las vacunas. Las mujeres eran analfabetas y muy pocos hombres dominaban el arte de la lectura y la escritura. En la civilizada Europa del 1700, la mayoría de los niños eran entregados para ser criados por sus nodrizas. La ignorancia en que se hallaba sumida la población los llevaba a ser supersticiosos, creían en las brujerías y en muchas oportunidades condenaban a las personas a morir quemadas en la hoguera; o bien decapitadas por el verdugo en el patíbulo; o sentenciados a morir a morir colgados en la horca; o por las plagas que diezmaban poblaciones enteras. Censos rescatados de algunas épocas, detallan que la mortalidad infantil, al no conocer ni tener el auxilio de la medicina, oscilaba entre el 20% y el 30%, llegando el 40% en épocas de hambruna, guerras y plagas. Si se tiene ésto en cuenta, uno de cada cinco niños vivos, no llegaba a la adolescencia. Este porcentaje es el peor que la del peor Tercer Mundo presente. Las familias en esta sociedad, tenían muchos hijos, ésto lo podemos observar en todas las culturas del mundo. Se pensaba que alguno de ellos sobrevivirían para poder mantener y cuidar a sus progenitores en la ancianidad. En el pasado el promedio de vida del individuo era de 40 años y los pocos que alcanzaban los 70 años, eran considerados longevos. Si nos detenemos a pensar veremos que en ese pasado que muchos añoran, no tendríamos tiempo para preocuparnos por las nimiedades de este presente nuestro, ya que no tendríamos tiempo porque deberíamos salir corriendo huyendo de las fauces de un león para no ser su almuerzo o por tener que huir de un país bajo el peligro de un holocausto. Observando este panorama a grandes rasgos, todavía alguien podrá decir que "Todo tiempo pasado fue mejor?".

