En cada tentación debemos confiar plenamente en que Dios nos dará la fuerza necesaria para resistir dicha tentación sin importar cuan fuerte parezca. No importa cuán buenos y generosos creamos que somos, jamás debemos confiarnos de nuestra propia fortaleza y coraje, y salir confiados en que podremos vencer o bien superar posibles tentaciones que se nos presenten. Debemos prepararnos para lograr sobre ponernos a las tentaciones. Debemos armarnos con la fe, que no es otra cosa que la verdad de Dios. Esta verdad es la que nos protege de la tentación. Cuando rezamos el credo, y decimos "Yo creo" en Dios Todopoderoso, estamos depositando toda nuestra confianza en el poder de Dios, no en nuestra propia fuerza. Si el algún momento llegamos a percatarnos de que la tentación está asechando, debemos proceder como los niños cuando ven un animal de aspecto salvaje: Ellos corren inmediatamente a los brazos de sus padres, o los llaman para que los ayuden y les brinden protección. Si la tentación persiste podemos aferrarnos con fuerza a la Sagrada Cruz, y enfocar nuestros pensamientos en una actividad que sea productiva y constructiva. Nuestras tentaciones son como perros encadenados: si no nos acercamos a ellos no nos harán daño, aun cuando traten de asustarnos con sus ladridos. No nos dejemos amedrentar por miedos infundados. Con la verdad de la Palabra de Dios estaremos bien armados; EL nos fortalecerá y nos dará la gracia para perseverar y lograr el bienestar y la felicidad que todos nosotros requerimos y merecemos.



Venciendo las tentaciones

Por Claudio Valerio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: