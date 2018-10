La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/oct/2018 Breves: Noticias de Actualidad







EL DÓLAR, A $38,17: el minorista cerró este miércoles a $ 36,28 para la compra y a $ 38,17 para la venta.- DE VIDO CONDENADO: el Tribunal Oral Federal 4 condenó al ex ministro de Planificación a cinco años y ocho meses de prisión.- ¿OTRO PARO GENERAL?: el triunviro de la CGT Héctor Daer confirmó que la "mesa chica" de la central obrera evalúa proponer la realización de una la quinta huelga general.- DE VIDO CONDENADO El Tribunal Oral Federal 4 condenó este miércoles al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en el marco de la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012. El ex funcionario está detenido desde fines del año pasado por otras causas de corrupción, y ésta se convierte en su primera condena en un juicio. Los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez también pidieron el desafuero de De Vido a la Cámara de Diputados, para que pueda cumplir con la condena de prisión a cinco años y ocho meses en esta causa. ¿OTRO PARO GENERAL? El triunviro de la CGT Héctor Daer confirmó que la "mesa chica" de la central obrera evalúa proponer al Consejo Directivo la realización de una la quinta huelga general contra el Gobierno de Mauricio Macri para rechazar los sucesivos aumentos de tarifas de los servicios públicos. "No descartamos un paro ni una movilización antes de fin de año", dijo Daer en diálogo con AM 530. La fecha prevista sería mediados de noviembre y a diferencia de las otra medidas de fuerza, en esta ocasión será por 36 horas. "El gobierno está mirando para otro lado. El 50% de la población no se está alimentando bien", aseguró el gremialista. EL DÓLAR, A $38,17 El dólar minorista cerró este miércoles a $ 36,28 para la compra y a $ 38,17 para la venta, según el promedio de las principales entidades financieras, que releva el Banco Central. La punta compradora se movió en la franja de $ 36,15 y $ 36,75, mientras que para la venta se ubica entre los $ 37,75 y los $ 38,30.



