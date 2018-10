Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EL CAMINO SAN SEBASTIÁN Hace un mes Pilar se contactó con La Auténtica y ahora lo vuelve hacer porque no ve cambios "Así está el camino San Sebastián, yendo para la escuela: está intransitable. Se me rompió la moto de tanto pozo que hay y es mi medio de transporte para ir a la escuela", comenta Pilar al Whatsapp. ABANDONADOS "POR AÑOS" "Estos autos abandonados por años no han sido retirados a pesar de varias denuncias. Están en Paso 180, pleno centro de nuestra ciudad", escribe José Félix al Whatsapp. CABLES QUE CUELGAN CERCA "Cables colgados hace casi 20 días en la calle Jacob al 1000 entre Berutti y Castilla. Cuidado al circular", escribe Stella.

Quejas Vecinales

