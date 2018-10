Candy Store, un lugar que ofrece dulces tentaciones

PROMO TARJETA REAL Candy Store se sumó recientemente a la iniciativa local de fidelización de clientes Tarjeta Real. En este caso, quienes tengan la tarjeta podrán disfrutar todos los días de un 10% de descuento en compras en efectivo superiores a los $500. La promoción es válida hasta el 20 de octubre. Quienes estén interesados en contar con Tarjeta Real, pueden solicitarla en los comercios adheridos o en el local ubicado en Luis Costa 845 de lunes a viernes de 9 a 12 horas. También en la oficina de La Auténtica Defensa ubicada en Av. Rocca 161. Tarjeta Real no tiene costo de mantenimiento. CONTACTO Para hacer regalos personales, empresariales, institucionales y eventos, los interesados se pueden contactar a través de la página de Facebook Candy Store, acercándose al Boulevard Dellepiane 432 de lunes a sábados de 10 a 12:30 y de 16 a 20 horas; o al teléfono 424176. Abrió sus puertas hace seis años en Bv Dellepiane 432. "Los clientes nos reconocen porque cumplimos las expectativas por calidad, variedad y precio". El local se sumó a Tarjeta Real y hasta el 20 de octubre hay un 10% en efectivo en cada compra mayor a $500. En septiembre, Candy Store cumplió 6 años con sus puertas abiertas en Boulevard Dellepiane 432. Entrar allí es pasar a una dimensión de color, sabor, calidez y atención personalizada para encontrar el regalo perfecto. Su artífice es Cecilia Reyes, quien compartió con LAD cómo paso de Ingeniera Química a distribuidora de "momentos angelados con éxito sostenido". "Hace unos años era mamá reciente de mellizos nada menos y no me veía durante los próximos años haciendo el mismo trabajo en el que fui tan feliz", recuerda. Fue entonces que se preguntó "¿Qué quiero ser cuando sea grande?". Su respuesta fue clara: "Dueña de un lugar de compra de regalos dulces". Así nació este punto de felicidad en forma de golosinas y chocolates. "Como no era comerciante aprendí sobre la marcha y lo que veo en estos seis años de actividad es que la gente entendió que podía cambiar el concepto de regalo. No solamente es el auto-regalo, el momento de placer, sino el momento "angelado" donde uno elige un regalo para otro. Hasta hace unos años elegían una remera, una billetera, cartera, una ojota para el verano, perfume, joya y ahora entienden que comprando un regalo, en este caso en Candy Store, entregan algo que lo disfruta el que lo recibe y el que lo comparte", asegura. El objetivo es ser parte de esos momentos de alegría, cariño y festejos de los campanenses. Reyes lo define como "Dulcelebraciones", para todo tipo de eventos sociales y empresariales, cumpleaños, colaciones de grado, casamientos, reuniones de fin de año y "todo lo que se te ocurra" en el marco de una celebración. "Candy Store es un espacio para encontrar el regalo dulce perfecto, la inspiración para regalar lo mejor y lo más rico para que tu Candy Bar o tu fiesta sea inolvidable y exclusiva", remarca, y destaca la oportunidad de contar con "un asesoramiento experto" para ajustar propuestas a cada presupuesto. "Esto es algo que los clientes nos reconocen como diferencial: cumplimos la expectativa por calidad, variedad y precio. Además funcionamos como farmacia en la urgencia de lo dulce. Te haces tu propia cajita de golosinas para ese momento especial del día o pasas y te llevas algo para el camino", detalla. Para ello, Cecilia ofrece más de 80 variedades: hay opciones con menos azúcar y sin TACC. "Por ejemplo: querés gastar $100 y querés cinco variedades de caramelos y bocaditos, se puede", informa. Hay otras opciones como Danish, cookies, tabletas de chocolate belga de diferentes sabores y también exclusivos Tés ingleses. "Mis chocolates favoritos son los belgas", revela Cecilia, quien asegura no discriminar formas: "ya sea en tabletas, bombones, en forma de corazones/monedas o en barras para compartir". Pero esta emprendedora no se queda solamente con lo que tiene, busca más: así, en noviembre lanzará "Campana Originario", una serie de productos regionales con miel y nuez pecan.

Candy Store, un lugar que ofrece dulces tentaciones

