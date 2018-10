Teniendo en cuenta que la pesca de bagres de mar a caña no está firme y se pierden muchas horas a la espera de esta especie, resolví realizar un intento para comprobar si ya estaban o no las bogas en la zona y de paso verificar como estaba la variada de temporada. Se sumaron a esta jornada de pesca Jorge Robson y Jorge Anderete con quienes salimos rumbo a Zárate para realizar nuestra primera parada ya tradicional en busca de unas buenas porciones de carnadas en La Estación del Pescador del amigo Tono Ciliberti, donde después de abonar el correspondiente peaje continuamos viaje hasta las instalaciones del Camping Recreo Keidel donde tengo en guarda mi embarcación "Gino". Con todo lo necesario ya abordo y motor en marcha salimos aguas abajo hasta el Paraná Bravo en las inmediaciones de la boca del Alférez Nelson Paje con una navegación un tanto complicada por las olas producidas por el fuerte viento del Este. Una vez fondeados al reparo del viento armamos nuestros equipos de pesca, realizamos los correspondientes encarnes con una gran variedad de carnadas y realizamos los primeros intentos. A pocos minutos de tener nuestras carnadas en el agua se comenzaron a dar los primeros piques, más precisamente el primero de estos piques dio para una boguita de unos 800 gramos al kilo de peso que después de la correspondiente foto fue regresada al agua como corresponde, tras lo cual se dieron varias capturas de bagres amarillos y del tipo hocicudo, con algunas capturas más registradas de boguitas de 300 gramos al medio kilo de peso. Decidido a buscar otras especies y portes crucé el Bravo hacia la costa de enfrente donde pegaba a pleno el viento, en este sector fue necesario realizar el fondeo de proa y popa con doble ancla debido al viento y la marejada, lo que realizamos en una profundidad de unos 7 metros teniendo a tiro de caña el veril con profundidades de 15 metros y más. En este sector el pique se dio instantáneamente al llegar los plomos al fondo con bagres amarillos de todos los tamaños los que casi exclusivamente se dieron con pulpitos de lombrices, también dimos con boguitas de aproximadamente un kilo de peso realizando encarnes con grasa grano de pecho, salamín y tripa de pollo. Como último sector para probar y ya regresando camino a la guardería volví a fondearme de proa y popa en las inmediaciones de la boya 167 en el Paraná Guazú, reacondicionamos los equipos y carnadas realizamos los primeros intentos y el pique fue instantáneo para muy lindos bagres blancos, pati, porteñitos y hocicudos o picuditos, la gran mayoría tomando el ofrecimiento de pulpitos de lombrices. En este día en especial y por el viento reinante no se vieron tarariras ni dorados cazando pero si tuvimos más de una captura de bagre amarillo que llego mutilada a bordo seguramente por el accionar de fondo de estas especies. En nuestro programa de TV Nº 744 de esta semana te mostramos la primera parte de lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador. com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs.

Los tamaños de las boguitas van de los 300 gramos al kilo y medio de peso, por lo que se impone la devolución al agua de la especie.



Semanario del Pescador:

A pesar del viento el pique fue bueno

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: