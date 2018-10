SE VIENE EL POSTERGADO VS MORÓN El próximo compromiso de Villa Dálmine será este sábado como local cuando reciba a Deportivo Morón en un encuentro correspondiente a la quinta fecha, suspendido en su momento por inclemencias climáticas. Y como este fin de semana no hay competencia por ser "fecha FIFA" se decidió su reprogramación para este sábado. El encuentro comenzará a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y será arbitrado por Yamil Possi, quien tendrá como asistentes a Maximiliano Castelli y Rubén Bustos (el cuarto árbitro será Jorge Sosa). Además, ayer en AFA quedaron establecidas las fechas tentativas para las próximas presentaciones del Violeta, que recibiría el sábado 20 a Quilmes desde las 15.30 horas y que visitaría a Sarmiento de Junín el sábado 27 también desde las 15.30. Aquella vez fue ante Chacarita. Desde entonces habían pasado 46 encuentros, de los cuales el Violeta comenzó ganando 23. Independiente Rivadavia cortó esa racha el pasado domingo con dos goles en cuatro minutos en la parte final del juego. La derrota 2-1 que Villa Dálmine padeció el domingo frente a Independiente Rivadavia en Mendoza revivió una situación que el equipo de nuestra ciudad no sufría desde abril del año pasado: que le den vuelta un partido que empezó ganando. La última vez había sido el 29 de abril de 2017, cuando perdió 4-1 como visitante frente a Chacarita en el segundo partido del actual ciclo de Felipe De la Riva como entrenador Violeta. Esa noche en San Martín, por la 30ª fecha del Nacional B 2016/17, Ángel Alonso había abierto el marcador a los 20 minutos de la primera parte. Sin embargo, en el complemento, el Funebrero fue muy superior, llegó al empate y luego aprovechó la expulsión de Federico Recalde para dar vuelta el marcador y terminar goleando 4-1 con doblete de Rodrigo Salinas más tantos de Nicolás Oroz y Jonathan Rodríguez. Entre un encuentro y otro pasaron 46 de partidos, de los cuales Villa Dálmine empezó ganando en 23, logrando 17 triunfos y 6 empates en esas oportunidades. De esta manera, durante el ciclo de De la Riva, la estadística marca que el Violeta comenzó ganando en 25 de sus 49 compromisos. En contrapartida, esta estadística muestra que con el uruguayo en el banco, el equipo de nuestra ciudad nunca pudo dar vuelta un resultado adverso, dado que en los 49 encuentros al frente del plantel, De la Riva acumula 17 victorias, 12 empates y 20 derrotas. "NOS METIMOS MUY ATRÁS" A la salida de los vestuarios del estadio Bautista Gargantini de Mendoza, el volante Matías Ballini lamentó el desenlace del juego: "Se nos escapó. Nos metimos muy atrás y no supimos aguantar el gol de ventaja que teníamos. Nos costó aguantar la pelota en campo ajeno para poder tomar aire y salir del nuestro y encima el árbitro se encargó de ir metiéndonos contra nuestra área con cualquier falta que pudo cobrar. Sabíamos que acá se hace difícil el tema del arbitraje, pero tampoco debe ser excusa", señaló el capitán Violeta en diálogo con FM Radio City. "Otra vez tuvimos errores en las pelotas paradas y otra vez el juego aéreo nos costó mucho. Nos volvieron a cabecear en el primer palo tras un córner, y nos costó un gol al igual que con Mitre de Santiago del Estero", remarcó Ballini, quien rápidamente puso la cabeza en el compromiso de este sábado frente a Deportivo Morón: "Esto sigue, tenemos que levantar cabeza. Debemos seguir corrigiendo errores, entender que no nos sobra nada y que tenemos mucho por trabajar". Por su parte, el defensor Juan Ignacio Alvacete manifestó: "Nos quedamos con mucha bronca, sobre todo porque desperdiciamos lo que habíamos hecho en el primer tiempo. En el segundo no presionamos como lo hicimos en la primera parte, perdimos la pelota, ellos hicieron cambios ofensivos y nos terminamos metiendo muy atrás. Lamentablemente no le encontramos la vuelta para sostener la intensidad que buscamos tener a lo largo de los 90 minutos y para lo trabajamos en la semana".

“NOS COSTÓ AGUANTAR LA PELOTA EN CAMPO AJENO PARA PODER TOMAR AIRE Y SALIR DEL NUESTRO", LAMENTÓ EL CAPITÁN MATÍAS BALLINI RESPECTO AL SEGUNDO TIEMPO EN MENDOZA (FOTO: CSIR OFICIAL).



Primera B Nacional:

A Villa Dálmine no le daban vuelta un partido desde abril del año pasado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: