Así lo aseguró el entrenador de Puerto Nuevo, Carlos Pereyra, después de la derrota frente a Liniers. El próximo lunes, el Auriazul recibe a Argentino de Rosario desde las 15.30 horas. El análisis de la derrota 4-0 que Puerto Nuevo sufrió frente a Liniers el pasado sábado fue con mucha autocrítica de parte de su entrenador Carlos Pereyra, quien no dudó en admitir que su equipo fue superado "ampliamente" por el rival y que le faltó "actitud y concentración" para estar a la altura del compromiso. "Fuimos superados ampliamente por el rival. Nosotros no hicimos las cosas nada bien y lamentablemente no estuvimos a la altura. Nos faltó actitud y concentración. No creamos una situación de gol", señaló "Jetín" en diálogo con FM Radio City. "Hasta el primer gol era un partido muy parejo y nosotros estábamos un poquito mejor. Pero nos abrieron el partido con un jugada que ya habíamos visto en ellos y que habíamos trabajado para trabajado para evitarla", agregó el DT Auriazul, quien aseguró que esta derrota ante Liniers le dejó enseñanzas: "Hay rivales que se hacen muy fuerte en su cancha y quizás tendremos que replantearnos la forma de jugar en esos escenarios. Eso no quiere decir que vamos a ir a defendernos, pero hay distintas formas de pararse en el terreno y también de defender y de atacar". En cuanto a las consecuencias que dejó la derrota, Pereyra lamentó particularmente las expulsiones de Kevin Redondo, Oscar Peñalba y Santiago Correa, quienes vieron la roja directa y esperan conocer sus respectivas sanciones: "Nos duelen mucho, porque son jugadores de experiencia que deberían ser inteligentes y no cometer errores que perjudican a todo el equipo", señaló el entrenador. Ante esas ausencias, "Jetín" explicó que "ahora tendrán la oportunidad jugadores que no venían teniendo minutos, pero que vienen trabajando fuerte para aprovechar su chance". El próximo rival de Puerto Nuevo será Argentino de Rosario, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha que fue programado para el lunes a las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Tomás Duilio. Para Pereyra será un encuentro clave, quizás bisagra: "La Primera D es un campeonato muy difícil y creo que ahora empezó el verdadero torneo para nosotros. Pero tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando como lo veníamos haciendo. Ahora necesitamos que el grupo se haga fuerte para seguir creciendo" Y en cuanto al rival que se le viene al Portuario, apuntó: "Argentino de Rosario es un equipo que viene de menor a mayor y que sabemos cómo juega. Será un lindo compromiso". SE CERRÓ LA 6ª. El martes culminó la sexta fecha del campeonato con dos encuentros. Atlas goleó 4-0 como local a Deportivo Paraguayo y alcanzó la línea de Puerto Nuevo, mientras que Claypole le ganó 2-1 como visitante a Defensores de Cambaceres, que quedó último en la tabla de los Promedios. Los líderes son Juventud Unida y Muñiz con 13 unidades; y como escoltas aparecen Puerto Nuevo y Atlas con 11. Más atrás: Argentino de Merlo y Claypole tienen 10; y Liniers, 9.

