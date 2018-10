JUEGA LA SELECCIÓN: la Selección Argentina enfrentará a Irak en su tercer amistoso después del Mundial de Rusia.- SE RETIRÓ NICO BURDISSO: el defensor decidió ponerle fin a su carrera como futbolista.- SUPERLIGA; FECHA 9: se definió la programación de la novena fecha que comenzará el viernes 19.- PRIMERA B METRO: el martes por la noche se cerraron los partidos programados.- PRIMERA C: cerró la novena fecha.

JUEGA LA SELECCIÓN

La Selección Argentina enfrentará hoy a Irak en lo que será su tercer amistoso después del Mundial de Rusia y el tercero bajo el interinato de Lionel Scaloni. El encuentro se disputará desde las 14.45 horas en Arabia Saudita, donde Argentina también jugará el próximo martes frente a Brasil.

La formación del equipo nacional para esta tarde sería con: Sergio Romero; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña; Franco Vázquez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Maximiliano Meza, Paulo Dybala y Lautaro Martínez.

Esta "fecha FIFA" tendrá también otros tres amistosos internacionales: Gales vs España, Francia vs Islandia y Estados Unidos vs Colombia. En tanto, por la Copa de las Naciones de la UEFA se enfrentan: Polonia vs Portugal y Rusia vs Suecia.

SE RETIRÓ NICO BURDISSO

El defensor Nicolás Burdisso decidió ponerle fin a su carrera como futbolista. El marcador central tomó la determinación a los 37 años y tras 19 como profesional. Surgió en Boca, donde obtuvo múltiples títulos: dos torneos locales, tres Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales entre 1999 y 2004. De allí pasó al fútbol italiano, donde prosiguió su carrera hasta el retiro: Inter (2004-09), Roma (2009-13), Genoa (2014-17) y Torino (2017/18).

Además, Burdisso tuvo una larga historia en la Selección Argentina. Fue campeón Mundial Juvenil en 2001 y disputó 49 partidos con la Mayor, incluyendo 3 en el Mundial de Alemania 2006 y 5 en Sudáfrica 2010.

SUPERLIGA: FECHA 9

Se definió la programación de la novena fecha de la Superliga, que comenzará el viernes 19 con tres partidos: Defensa y Justicia vs Talleres (19.00), Vélez Sarsfield vs Gimnasia (19.00) y Colón vs River Plate (21.15). En tanto, el sábado 20 jugarán: Godoy Cruz vs Aldosivi (13.15), Lanús vs Patronato (15.30), Boca Juniors vs Rosario Central (17.45) y Newells vs Tigre (20.00).

El domingo 21 se enfrentarán: Estudiantes vs Atlético Tucumán (13.15), Argentinos Juniors vs Unión (15.30), Independiente vs Huracán (17.45) y San Martín (T) vs Racing Club (20.00). Finalmente, el lunes 22 se medirán: Belgrano vs Banfield (19.00) y San Lorenzo vs San Martín SJ (21.00).

El líder es Racing, con 20 puntos, mientras que los escoltas tienen 15 y son: Atlético Tucumán (un partido menos), Unión y Aldosivi. Y los goleadores del certamen son Emmanuel Gigliotti (Independiente) y Lisandro López (Racing Club) con 6 tantos cada uno.

PRIMERA B METRO

El martes por la noche se cerraron los partidos programados por la 10ª fecha con el empate 2-2 entre Acassuso y UAI Urquiza. Además, por la tarde habían jugado: Atlanta 1-1 San Telmo; J.J. Urquiza 0-0 Defensores Unidos; y Deportivo Español 0-3 Barracas Central. Quedaron postergados dos encuentros: Deportivo Riestra (líder con 23 puntos) vs Estudiantes de Caseros (3º con 19) y Comunicaciones vs Sacachispas.

PRIMERA C

La novena fecha se cerró con el triunfo de Luján por 1-0 sobre San Martín de Burzaco y el empate 1-1 entre Deportivo Merlo y Cañuelas. El líder del campeonato es Deportivo Armenio (21 puntos), que le sacó cinco de diferencia a su escolta Leandro N. Alem (16).