Es común pensar que ver bien es sinónimo de tener ojos sanos. Sin embargo, hay patologías asintomáticas que pueden afectar la salud visual más de lo que se cree. En el mundo, 285 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad visual, es decir, padecen una reducción de su capacidad visual que no se puede corregir aunque se utilicen anteojos o lentes de contacto, de ellas 30 millones padecen ceguera. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud estableció el segundo jueves de cada año el Día Mundial de la Visión. Es indispensable concientizar acerca de la importancia de los controles de la visión, incluso en aquellas personas que no presentan síntomas. Según el Dr. Wainberg, aproximadamente el 80% de los casos de discapacidad visual podrían evitarse ya sea a través de un procedimiento quirúrgico o por tratarse de enfermedades prevenibles a partir de controles médicos que faciliten el diagnóstico y el inicio del tratamiento a tiempo. En el caso de la visión, el paciente puede creer que ver bien es sinónimo de estar completamente sano, pero hay patologías que no presentan síntomas y pueden conllevar el desarrollo de patologías irreversibles, tanto en niños como en adultos. El caso más frecuente en los niños ocurre cuando tienen un ojo débil que, al no ser estimulado, desarrolla ambliopía, donde el cerebro favorece el desarrollo y la estimulación de las vías nerviosas del ojo sano. En el caso de los adultos, un ejemplo de estas patologías es la presión ocular elevada, que se desarrolla con frecuencia a partir de los 40 años. Ésta, comprime el nervio y achica el campo visual, lo que causa dificultades y pérdida de agudeza. A esta misma edad comienza la presbicia, que es la dificultad para ver de cerca. Suele ocurrir que, cuando los pacientes se acercan al oftalmólogo para tratarse, se detecten otras patologías asociadas a esta pérdida de visión que no habían dado señales de alarma pero pueden tratarse o prevenirse. Por ello, es importante el diagnóstico y el tratamiento temprano. Al momento de percibir una disminución de la visión, es importante acudir a un oftalmólogo para desarrollar los controles necesarios. En este sentido, las principales causas de discapacidad visual son: Cataratas no operadas, Errores de refracción no corregidos (miopías, hipermetropía o astigmatismo), Glaucomas y/o Diabetes. Cabe destacar que, en el caso de los adultos mayores de 50 años, la principal causa de discapacidad visual son las cataratas, cuyo tratamiento consta de una operación ambulatoria, con anestesia local, que dura 15 minutos. A nivel mundial, es el procedimiento quirúrgico más frecuente, incluyendo todas las disciplinas, no solo la oftalmología. Es el momento de prevenir El examen ocular completo tanto para adultos como para niños es un procedimiento sencillo que consta de: El examen del ojo externo, La medición de la presión ocular, El examen de agudeza visual (en el que se le pide a la persona que identifique símbolos en tablas optométrica), Un fondo de ojos y en caso de ser necesario, se realizan exámenes complementarios. En muchos casos, los controles no se hacen por falta de recursos, de acceso a la medicina y de concientización acerca de su importancia para la salud y bienestar. Sin embargo, los datos de la OMS son alentadores: en los últimos 20 años, las tasas de discapacidad visual disminuyeron. Esto se debe al desarrollo socioeconómico, la actuación de la salud pública, y las campañas de educación en temas de salud que llevan a la población a conocer los problemas y las soluciones posibles de las afecciones vinculadas a la visión. Es por esto que en el Día Mundial de la Visión es importante seguir haciendo hincapié en la importancia de los controles médicos y el diagnóstico a tiempo para prevenir y disminuir los casos de ceguera. La campaña "Visión 2020: El derecho a ver" creada por la OMS y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, busca sensibilizar al público en la importancia de la prevención y el tratamiento y lograr eliminar la ceguera, que se puede evitar o curar, para 2020. Asesoró: Dr. Pablo Wainberg, médico oftalmólogo, Jefe de Servicio de oftalmología de Swiss Medical Center, MN 77968.



11 de octubre - Día Mundial de la Visión:

La importancia de dedicarle tiempo a nuestra visión

